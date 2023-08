Brian Van Hinthum

Maandag 14 augustus 2023 18:13

Max Verstappen ligt in ieder geval nog tot 2028 vast bij het team van Red Bull Racing, al is het in de topsport natuurlijk nimmer zeker of een coureur of speler ook trouw blijft aan zijn werkgever. Manager Raymond Vermeulen ziet op dit moment logischerwijs echter geen enkele reden voor zijn client om het nest te verlaten.

Hoewel de eerste jaren in de loopbaan van Verstappen niet altijd even gelukkig waren qua relatie met Red Bull met de vele problemen die het team destijds kende met de Renault-krachtbron, is het inmiddels een huwelijk geworden om van te dromen tussen Verstappen en de Oostenrijkse renstal. Sinds zijn overstap in 2016 naar de hoofdmacht van het team, wist de Nederlander twee wereldtitels en 44 overwinningen in de Formule 1 op zijn naam te schrijven.

Kleine wereld

Inmiddels is de regerend wereldkampioen hard op weg naar titel nummer drie en dus ziet Vermeulen geen enkele reden voor Verstappen om ook maar na te denken over een ander team in de nabije toekomst. Formule 1 MAGAZINE vroeg hem namelijk over interesse van andere teams door de jaren heen. "Waarom zou Max in deze situatie nu een overstap maken? We zijn daar niet in geïnteresseerd. Maar het is een kleine wereld, iedereen en alles praat met elkaar en wij hebben een commitment tot 2028", stelt de begeleider van Verstappen.

Periode na Red Bull

Hij vervolgt: "En zoals je ziet, Max zit in de rol van zijn leven, we rijden zonder druk. Teammaatjes? Laat maar komen: iedereen krijgt gelijk materiaal. En iedereen is vrij om Max te verslaan, toch?” Vermeulen sluit overigens niet uit dat Verstappen zijn loopbaan gewoon bij Red Bull afsluit: "“Laten we eerst maar eens verder kijken als het 2028 is. Misschien is Max wel de eerste rijder die bij een team begint en daar ook stopt. Dat zou wel weer een Verstappen-verhaal kunnen zijn…”