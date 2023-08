Brian Van Hinthum

Zondag 13 augustus 2023 19:26

Sergio Pérez kent ondanks een prima tweede plek in het wereldkampioenschap misschien wel één van de lastigste seizoenen uit zijn loopbaan. De Mexicaan krijgt vanuit de buitenwacht veel kritiek en ook fans zijn doorgaans niet mals voor Pérez. Nico Rosberg heeft een belangrijke tip voor de teamgenoot van Max Verstappen.

Met name aan het begin van het seizoen leek het er goed uit te zien, toen Pérez twee overwinningen van Pérez in de eerste vier races van het seizoen op zijn naam wist te zetten. Tijdens de race op Spa-Francorchamps demonstreerde Verstappen echter nog maar eens zijn surplus aan snelheid over de Mexicaan. De Limburger begon de race vanaf de zesde plek, terwijl Pérez na één bocht aan de leiding ging. Binnen korte tijd wist Verstappen zijn teammaat te verschalken voor de leiding en vervolgens bouwde hij gestaag een groot gat op richting de man uit Guadalajara.

Met het groter wordende gat tussen het Red Bull-duo, groeit ook de kritiek richting Pérez en ondanks zalvende woorden van Christian Horner blijven er ook vraagtekens rondom de toekomst van Verstappen's teamgenoot hangen. Rosberg deelt een belangrijk advies aan Pérez, wat hem in 2016 onder meer de wereldtitel opleverde. "Ik wil Sergio aanbevelen om al zijn media uit te schakelen en niet meer op social media te kijken", vertelt de Duitser in de Sky Sports F1-podcast. "Hij zal veel memes over hem zien en veel commentaar tegen hem horen. Je moet je daar van afscheiden", vervolgt de analist.

Volgens Rosberg hielp het hem destijds ook in zijn strijd om de wereldtitel met Lewis Hamilton van 2016. "Ik had mijn complete social media, e-mail, en het wereldwijde nieuws compleet uitgeschakeld toen ik vocht voor het kampioenschap." Toch weet hij ook dat je natuurlijk soms gewoon het één en ander meekrijgt. "Het enige probleem is dat hij nog steeds naar het circuit moet en tegenover vijftig journalisten zit. Zij zullen hem vragen of dit zijn slechtste periode uit zijn carrière is en of hij denkt hier nog ooit uit te komen. Dat raakt je altijd, want je moet luisteren. Je kunt het niet negeren en moet de vragen beantwoorden", besluit Rosberg.