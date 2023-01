Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 januari 2023 06:59 - Laatste update: 10:04

Fred Vasseur is inmiddels geïnstalleerd en aan het werk als de nieuw teambaas van Ferrari. Enkele weken geleden kwamen er al geruchten naar buiten dat de Fransman zeker één belangrijke taak in zijn agenda heeft staan: het verlengen van het contract van Charles Leclerc. Vasseur zelf legt nu uit hoe die vork in de steel zit.

Leclerc tekende in 2019 een contract voor maar liefst vijf jaar bij de Scuderia, maar met het 2023-seizoen voor de deur lijkt dat alweer een eeuwigheid geleden. De 25-jarige coureur deed het afgelopen jaar in de eerste maanden van het kampioenschap goed mee om de titel, maar zag vervolgens hoe hij en zijn team terugvielen in de standen. Uiteindelijk hoopt Leclerc veel geleerd te hebben van het seizoen en in 2023 opnieuw een gooi te doen naar de titel. Ferrari wil in ieder geval voluit op de Monegask wedden.

Artikel gaat verder onder video

Tijd genoeg

Enkele weken geleden kwam het gerucht naar buiten dat nieuwbakken teambaas Vasseur het verlengen van de 25-jarige coureur hoog op de verlanglijst zou hebben staan. Onder meer Mercedes zou namelijk de situatie rondom het na 2024-aflopende contract van de Monegask nauwlettend in de gaten houden. Tijdens zijn eerste grote interview als baas van Ferrari gaat hij tegenover onder meer GPFans in op de taken die hij voor ogen heeft in Maranello en dus ook het contract van Leclerc. "Ik ben hier pas twee weken geleden terecht gekomen. Ik denk dat we nog wel redelijk wat maanden aan contract met Leclerc voor ons hebben. Dat onderwerp wil ik dus niet meteen op tafel leggen. Het zou geen goede start van onze samenwerking zijn", meent Vasseur.

Trouwerij

De voormalig Alfa Romeo-teambaas vervolgt zijn betoog: "We moeten ons vooral focussen op de sportieve resultaten om goede prestaties neer te zetten. Het is als een trouwerij. Als beide partijen blij zijn met de situatie, dan gaan we verder", lacht Vasseur. "Maar dat is vandaag niet onze prioriteit. We hebben een goede relatie en nog genoeg tijd om hierover te praten. Het enige onderwerp dat we op dit moment hebben is onze focus op de prestaties en resultaten behalen", besluit de Fransman.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)