Lars Leeftink

Donderdag 10 augustus 2023 20:09 - Laatste update: 20:23

Michael Italiano, de performance coach van Yuki Tsunoda bij AlphaTauri, heeft een bizar verhaal uit de doeken gedaan over hoe hij bang was om zijn baan kwijt te raken na een incident met Tsunoda.

In de Pitstop-podcast legt Italiano, vooral bekend van zijn vorige samenwerking met Ricciardo, uit wat er tijdens het incident gebeurde. “Alles verliep prima in de voorbereiding, Yuki was in topvorm, we kwamen aan in Bahrein en ik vertelde hem op vrijdag om onze gebruikelijke bewegingstraining te doen. We rolden de matten uit, haalden de ballen eruit die we gebruiken om de benen te ontspannen, deden ons ding. Ik lag op mijn rug te ontspannen toen Yuki plotseling de golfbal tegen mijn been gooide. Het deed absoluut pijn, maar hij giechelde. Het is leuk dat we elkaar vaak plagen.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull onthult eenvoudig hulpmiddel dat essentieel is voor de dominantie van de RB19

Speels

Vervolgens besloot Italiano terug te gooien richting Tsunoda. "Ik keek niet echt goed. Ik had zoiets van; ik ga de bal omhooggooien en die zal waarschijnlijk zijn kin of zo raken. Ik gooide hem, hij lag op zijn rug en de bal raakte hem precies in zijn oog. Landde op zijn rechteroog en ik kon zelfs de plop horen toen hij er vol op kwam. Eerlijk gezegd verwachtte ik dat hij [Tsunoda] me aan stukken zou scheuren. Ik heb me nooit eerder zo vaak verontschuldigd. Hij was erg boos over wat ik hem had aangedaan. We hebben oogdruppels gebruikt, maar helaas deden zijn ogen nog een dag of tien pijn.”

Tsunoda 2023

Tsunoda maakt in 2023 een stabiele en volwassen indruk en liet Nyck de Vries tijdens de eerste tien races compleet kansloos op zowel zaterdag als zondag. Sinds de Grand Prix van Hongarije is Ricciardo ironisch genoeg zijn nieuwe teamgenoot. De Australiër versloeg Tsunoda meteen op zaterdag en zondag, maar in België waren de rollen weer omgedraaid. 1-1 dus met ingang van de zomerstop, waardoor verwacht kan worden dat Tsunoda tijdens de tweede seizoenshelft meer weerstand mag verwachten. Beide coureurs hebben na dit seizoen geen contract meer en moeten dus vol aan de bak om hun eigen team of een ander team te overtuigen.