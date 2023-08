Remy Ramjiawan

Donderdag 10 augustus 2023 17:12

Als het aan Charles Leclerc ligt, dan verlengt Carlos Sainz zijn contract bij Ferrari. De Spanjaard kwam onlangs in het nieuws door een mogelijk voorcontract wat hij bij Audi zou hebben getekend. Hoewel hij dit zelf daarna heeft ontkracht, vindt Leclerc dat Sainz een fout zou maken door te vertrekken bij Ferrari.

Het duo van Ferrari heeft allebei nog een contract tot en met 2024 op zak bij het team uit Maranello. Volgens de Italiaanse pers zou Leclerc in het geheim al een verlenging ter waarde van 185 miljoen euro op zak hebben, maar voor Sainz lijkt er nog niets te zijn geregeld. De banden met Audi zijn ook te verklaren, want Sainz senior is actief geweest voor het Duitse merk. Toch spreekt de Spanjaard dat gerucht tegen en Leclerc hoopt dat Sainz kiest voor een verlenging bij Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Schumacher's Ferrari F2001b gaat in augustus onder de hamer

Verkeerde beslissing

"Hij (Sainz) zou de verkeerde beslissing nemen als hij vertrekt", zo opent Leclerc in gesprek met Corriere della Sera. Leclerc en Sainz trekken samen de kar vooruit bij Ferrari sinds 2021 en aan die samenwerking hoopt de Monegask nog geen einde te zien. Daarbij had Sainz zijn teamgenoot in 2021 weliswaar verslagen in het klassement, maar in 2022 waren de rollen omgedraaid. Wel blijkt Sainz over de boordradio daadkrachtiger te zijn in zijn communicatie naar het team en dat is waar Leclerc nog wel iets in kan winnen.

Samenwerking is top

Toch zal het voor Sainz belangrijk zijn welk perspectief hem wordt geboden in zijn nieuwe periode bij Ferrari. In het huidige seizoen was namelijk al een aantal keren te zien dat het team voor de Monegask koos, boven de Spanjaard, als de situatie zich voordeed. Sainz wil uiteraard ook voor eigen kansen rijden, maar volgens Leclerc is de samenwerking altijd top. "Ik kan goed samenwerken met Carlos, ook al is er veel concurrentie tussen ons", aldus Leclerc.