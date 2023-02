Jan Bolscher

Donderdag 16 februari 2023

Het Formule 1-team van Alpine heeft het doek van de A523 getrokken, de wagen waarmee de Franse formatie aankomend seizoen de vaste podiumklanten uit wil dagen. Net als afgelopen jaar, heeft het team twee liveries gelanceerd.

Alpine is het tiende en laatste team dat een eerste impressie van de nieuwe wagen heeft gegeven. Het team onder leiding van Otmar Szafnauer wist zich afgelopen jaar te kronen tot best of the rest met de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, en wil aankomend seizoen op regelmatige basis de top drie uitdagen. In de vorm van Esteban Ocon en Pierre Gasly heeft het team een volledig Franse line-up, waarmee de fabrikant marketingtechnisch in ieder geval goede zaken doet.

Twee liveries

De A523 is gehuld in een soortgelijk jasje als afgelopen jaar, waarbij blauw de boventoon voert in combinatie met zwarte en roze tinten. Net als afgelopen jaar zijn er echter twee varianten van de auto gelanceerd, waarvan de tweede volledig in het roze is. Deze staat volledig in het teken van hoofdsponsor BWT. Afgelopen jaar werden de eerste twee races met de roze auto verreden. Of dat nu weer het geval zal zijn, is niet duidelijk. Teambaas Otmar Szafnauer heeft wel verklapt dat alhoewel de blauwe A523 de daadwerkelijke auto is, we de roze ook gaan zien.

