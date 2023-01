Remy Ramjiawan

Donderdag 26 januari 2023 10:24

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de FIA makkelijk praten als het gaat om de intrede van een nieuw team in de Formule 1. De Brit wijst naar de extra inkomsten die de autobond zou ontvangen van een nieuwe renstal, terwijl de huidige teams de prijzenpot moeten verdelen over een extra deelnemer.

De voornaamste kandidaat om mee te doen in het Formule 1-kampioenschap is toch wel Andretti Global. Michael Andretti probeert al een tijdje een ingang te zoeken in de sport en stuit op weerstand van enkele teams. Zo heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff zich al eerder zorgen gemaakt over de totale waarde van de Formule 1, mocht een extra team zich voegen bij de huidige tien teams. Toch is ook Horner huiverig voor de komst van een nieuwe renstal. De Brit heeft niet zozeer iets tegen het voorstel van Andretti, maar wijst bij Racer naar financiële consequenties.

'Wie gaat het betalen?'

Elk team dat mee wil doen in de Formule 1, zal het inschrijfgeld van 200 miljoen dollar moeten gaan betalen. Dit om de andere renstallen te compenseren in de prijzenpot. Het is al vaker een heikel punt geweest en ook Horner ziet dat de teams het nog niet eens zijn. "Zoals altijd bij dit soort dingen, komt het neer op de vraag: 'Nou, wie gaat het betalen?'. En je kunt ervan uitgaan dat de teams, als ze worden gezien als degenen die ervoor betalen, dan zit dat niet zo lekker", zegt de Brit.

In het specifieke voorstel van Andretti, zouden twee teams al het groene licht hebben gegeven, onthult de teambaas van Red Bull. "De twee teams die het steunen (McLaren en Alpine) hebben ofwel een partnerschap in de VS met hen, of gaan hen een motor leveren. De andere acht zeggen: 'Wacht even, waarom zouden wij ons deel van het prijzengeld verminderen?", gaat hij verder.

'Liberty Media heeft liever Audi-model'

De teams zijn echter niet de enige partij waar rekening mee gehouden moet worden. Ook Liberty Media heeft, als eigenaar van de commerciële rechten, een vinger in de pap. "Aan de andere kant heb je de jongens van Liberty (Media) die zeggen: 'Nou, we gaan er niet voor betalen, we zijn blij met tien gezonde, concurrerende franchises vanuit een operationeel perspectief - garages, logistiek, campers - het is allemaal meer te accommoderen.' Ik weet zeker dat ze de voorkeur zouden geven aan het Audi-model, waarbij ze binnenkomen en een bestaande franchise overnemen", zegt Horner.

'FIA heeft makkelijk praten'

Naast de teams en de commerciële rechtenhouder van de sport, mengt de FIA zich ook vaak in de discussie, als het gaat om nieuwe teams. Volgens Horner zou de bond zich echter daarbuiten moeten houden. "Je kunt de FIA begrijpen, zij hebben hier geen financieel gevolg van omdat ze niet deelnemen aan het prijzenfonds, en ze zouden nog meer inschrijfgelden ontvangen als er meer teams komen. Dus je kan begrijpen dat de FIA meer teams op de grid wil", zo wijst hij naar de financiële prikkels voor de autobond.

Horner benadrukt dat hij persoonlijk niets heeft tegen de inschrijving van Andretti, maar hij wijst vooral naar de financiële afwikkeling. "Zoals ik al zei, zou het fantastisch zijn om het merk en de naam Andretti en Cadillac in de Formule 1 te hebben, en hopelijk kan er een oplossing worden gevonden", sluit hij af.

