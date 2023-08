Lars Leeftink

Zaterdag 5 augustus 2023 08:04

Nu de zomerstop is aangebroken, kunnen we stellen dat drie coureurs tot nu toe een prima en consistent seizoen draaien. Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso zijn de enige drie Formule 1-coureurs die dit jaar tijdens elk raceweekend punten hebben gescoord. De drie legendarische F1-coureurs delen daarmee een bijzonder record, want de overige zeventien coureurs kregen dit niet voor elkaar. Dit is dus inclusief hun teamgenoten.

In een seizoen waarin Red Bull en Verstappen vanaf het begin domineren, was er vanuit de Mercedes-garage weinig reden tot feestvieren. Het totaal staat tot nu toe op vijf podiumplekken voor de Silver Arrows. Daarvan waren er vier voor Hamilton, terwijl de vijfde dus kwam door George Russell. Het zorgde even voor wat hoop en geluk bij het team dat van 2014 tot en met 2020 nog de Formule 1 domineerde.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Welk team kan Aston Martin en McLaren achterna door in 2023 competitief te worden?</b>

Verstappen en Alonso

Aston Martin daarentegen heeft een sprankelend begin van het seizoen 2023 achter de rug en overtreft de verwachtingen enorm met ingang van de zomerstop. Alonso stond dit seizoen zes keer op het podium, wat bewijst dat leeftijd slechts een getal is voor de F1-veteraan. En hoewel Verstappen met twaalf keer een top-tien finish na twaalf races overduidelijk de beste staat van dienst heeft van alle coureurs, kunnen Alonso en Hamilton in ieder geval zeggen dat ze in 2023 een statistiek delen met Verstappen.

Overige coureurs

Alle andere coureurs hebben één of meerdere raceweekenden gehad waarin ze een circuit met lege handen moesten verlaten, wat het niveau aantoont dat Hamilton, Verstappen en Alonso tot nu toe hebben getoond. De drie hebben dit jaar ook twee keer het podium gedeeld, waarbij het trio samen feest kon vieren in zowel Canada als Australië. Hoewel er misschien discussies zijn over wie van de drie de beste coureur is, valt niet te ontkennen wat voor niveau de drie coureurs halen dit seizoen.