Donderdag 3 augustus 2023 17:34 - Laatste update: 17:40

Het is inmiddels bijna een maand geleden sinds Nyck de Vries als Formule 1-coureur bij AlphaTauri werd ontslagen. De Nederlander zal het seizoen 2023 waarschijnlijk niet zo snel meer ergens in actie komen, maar voor 2024 lijkt hij opties genoeg te hebben. Zo ook in IndyCar.

Dit weet Racer.com te melden. Net zoals in de Formule 1 het 'Silly Season' rond deze tijd op gang begint te komen, geldt dit ook voor IndyCar. Zo wordt kampioenschapsleider Alex Palou al in verband gebracht met een stoeltje in de Formule 1 en zullen er ook in de Amerikaanse raceklasse na het lopende seizoen, dat nog tot 10 september duurt, weer genoeg stoeltjes beschikbaar zijn. Er is al een Nederlander actief in IndyCar, Rinus VeeKay, maar daar zou volgend seizoen zomaar eens een tweede bij kunnen komen.

De Vries richting IndyCar?

Volgens Racer wordt de naam van De Vries vaak genoemd als het gaat om een stoeltje in IndyCar. Hij heeft echter flinke concurrentie, onder meer van coureurs die hij nog kent uit de Formule E. "Buiten IndyCar is er geen gebrek aan internationale opties voor Andretti of zijn rivalen. In willekeurige volgorde, en zonder impliciete of specifieke banden met Andretti, is er gesproken over een heleboel recent en huidig Formule E- en WEC-talent in relatie tot IndyCar, met Oliver Askew, Nyck de Vries, Brendon Harley, Jean-Eric Vergne, Sergio Sette Camara en Stoffel Vandoorne als een van de velen die ik heb gehoord van teameigenaren en managers die in de mix zouden kunnen zijn. Regerend Formule 2-kampioen Felipe Drugovich is een andere en terwijl hij wordt genoemd als een Andretti Formule E-kandidaat voor 2024, is van de Braziliaan ook bekend dat hij een paar IndyCar-teams heeft ontmoet." Onder meer bij Ganassi, Andretti en McLaren zijn plekjes beschikbaar.

Formule E

Vorige maand werd ook al duidelijk dat Drugovich waarschijnlijk een zeer gewild stoeltje in de Formule E gaat veroveren bij Avalanche Andretti naast Jake Dennis, die dit seizoen met die auto wereldkampioen werd. De Vries was ook een kanshebber voor dat stoeltje, maar ziet wat dat betreft dus een optie waarschijnlijk wegvallen. Toch is De Vries een bekende in de Formule E en zal de Nederlander ook daar op het lijstje staan van teams die nog een coureur zoeken.