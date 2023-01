Formule E Saoedi-Arabië Preview: twee races in één weekend in Diriyah

Lars Leeftink

Het Formule E-seizoen 2023 begon twee weken geleden als eerste raceklasse aan het nieuwe seizoen. Komend weekend worden er twee races verreden in Saoedi-Arabië. Een preview.

De openingsrace van het seizoen 2023 werd in Mexico-Stad gewonnen door Jake Dennis. De Brit won namens Andretti voor Pascal Werhlein en Lucas di Grassi. De Braziliaan Di Grassi begon vanaf pole position, maar zakte gedurende de race terug en moest in de slotfase genoegen nemen met P3. Ande Lotterer en Jake Huges maken de top vijf af, terwijl Robin Frijns de eerste uitvaller van het seizoen bleek. Frijns liep meerdere breuken aan zijn pols en hand op en zal komend weekend niet racen.

E-Prix Saoedi-Arabië

De E-Prix staat sinds het seizoen 2018-2019 al op het programma en werd in de tussentijd vier keer verreden. De eerste race, december 2018, werd gewonnen door Antonio Felix da Costa, die toen Jean-Eric Verge en Jerome d'Ambrosio versloeg. Tijdens het seizoen 2019-20 werden er voor het eerst twee races verreden. De eerste race werd door Sam Bird gewonnen, voor Lotterer en Stoffel Vandoorne. De tweede race kwam op naam van Alexander Sims, die won voor Di Grassi en Vandoorne. In het seizoen 2020-21 was het Nyck de Vries die zijn eerste zege in Saoedi-Arabië zou boeken, voor Edoardo Mortara en Mitch Evans. De tweede race ging naar Bird, die Frijns en da Costa achter zich hield. Vorig jaar werd de race gewonnen door De Vries en Mortara. De Vries is er dit seizoen niet bij, maar Mortara wel.

Circuit

Het Riyadh Street Circuit is, zoals de naam al zegt, een stratencircuit waarin de baan nogal nauw is. Ruimte om in te halen is er dus niet echt, waardoor de Formule E-auto's op dit circuits soms wel een beetje op botsauto's lijken. Het circuit kent 21 bochten, een lang stuk rechtdoor en een kort rechte stuk en pitstraat.

Programma

Het weekend begint op vrijdag 26 januari met de eerste vrije training, die om 15:55 uur Nederlandse tijd begint. Een dag later, zaterdag 27 januari, is vervolgens om 11:25 uur de tweede training. Daarna staat om 13:40 uur de kwalificaties op het programma. De eerste race is dan zaterdagavond om 18:03 uur Nederlandse tijd. Een dag later, zondag 28 januari, begint het schema opnieuw. De derde vrije training is om 11:25 uur, de kwalificatie om 13:40 uur en de race om 18:03 uur. Hetzelfde programma dus als op zaterdag.

26 januari 15:55 uur Eerste vrije training 27 januari 11:25 uur Tweede vrije training 27 januari 13:40 uur Kwalificatie race 1 27 januari 18:03 uur Race 1 28 januari 11:25 uur Derde vrije training 28 januari 13:40 uur Kwalificatie race 2 28 januari 18:03 uur Race 2

