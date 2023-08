Remy Ramjiawan

Woensdag 2 augustus 2023 15:16 - Laatste update: 15:35

BMW M Motorsport kondigt aan dat Robin Frijns terug zal keren als fabrieksrijder van de renstal. Frijns was het afgelopen jaar actief bij ABT Cupra in de Formule E, maar is na één seizoen bij dat team, alweer vertrokken.

De stemming van Frijns bij ABT Cupra is snel omgeslagen. Tijdens het EPrix-weekend in Berlijn gaf hij namelijk nog aan dat hij erg tevreden was bij de renstal, toch kondigde hij kort voor de slotrace van het seizoen aan dat hun wegen zullen scheiden. Frijns gaat als fabriekscoureur bij BMW M Motorsport aan de slag en daar heeft hij in het verleden al veel succes mee gehad. Ondanks de deal met BMW M Motorsport, wordt er ook nog altijd rekening gehouden met een langer verblijf in de Formule E, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

Terugkeren naar de plek waar het begon

Frijns zal vooral veel werk achter de schermen uitvoeren voor het team. De 31-jarige Maastrichtenaar zal onder meer betrokken zijn bij het testwerk van BMW M Team WRT met de BMW M Hybrid V8. Het LMDh-prototype wordt voorbereid om in het seizoen 2024 deel te nemen aan het FIA World Endurance Championship (WEC). Wanneer Frijns zijn rentree zal gaan maken voor het team, dat wordt op een ander moment besloten. "Het is fantastisch om na zoveel jaren terug te keren bij BMW M Motorsport - de plek waar het voor mij allemaal begon in de Formule BMW Europa. Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen, waaronder deelname aan het testprogramma voor de WEC-deelname in 2024", zo laat de Limburger zich erover uit.

Welcome back, Robin Frijns!



After 13 years, the Dutchman returns to BMW M Motorsport to be a works driver. In 2010, he won the Formula BMW Europe title.



Exciting times ahead: He joins the BMW M Team WRT test programme to prepare the BMW M Hybrid V8 for racing in the @FIAWEC. pic.twitter.com/zl7SnRCN6N — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) August 2, 2023

Frijns heeft schat aan waardevolle ervaring

Andreas Roos (Hoofd BMW M Motorsport) is vooral blij dat Frijns weer deel uit maakt van de BMW M Motorsport-familie. "Met zijn veelzijdigheid en schat aan ervaring in de prototype-racerij is Robin Frijns een fantastische aanvulling op ons team van fabriekscoureurs. Hij zal in eerste instantie betrokken zijn bij het testprogramma met de BMW M Hybrid V8 voor het WEC. Hij kent het team en de raceseries erg goed en kan zeker een waardevolle bijdrage leveren aan een succesvolle voorbereiding op het seizoen 2024. Een blik op zijn eerdere successen laat zien dat Frijns ook een extreem goede GT-coureur is."