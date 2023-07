Remy Ramjiawan

Maandag 31 juli 2023 14:12 - Laatste update: 14:22

Het team van Mercedes heeft ervoor gekozen om Frederik Vesti tijdens de eerste vrije training in Mexico te laten debuteren in de W14, zo meldt het Deense TV 2 SPORT. Vesti racet op dit moment in het Formule 2-kampioenschap en bezet de tweede plek.

Afgelopen seizoen werden Formule 1-teams verplicht om rookies in te zetten tijdens twee eerste vrije trainingen. Die regel geldt dit seizoen niet, maar het team uit Brackley wil toch kijken wat Vesti kan laten zien in de huidige W14. Daarmee is Mercedes het eerste team dat in 2023 een rookie gaat inzetten en daarmee een nieuw gezicht naar de Formule 1 brengt. Afgelopen seizoen werd Nyck de Vries diverse keren ingezet, niet alleen voor het fabrieksteam van Mercedes, ook de klantenteams maakten gebruik van de voormalig AlphaTauri-coureur.

Artikel gaat verder onder video

Vesti

Vesti is sinds 2021 onderdeel van het juniorenprogramma van Mercedes. Na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2022 voerde de Deense coureur ook al de Young Driver test uit voor de renstal uit Brackley en dus is het geen opmerkelijke keuze van het team. Vesti noemde de kans destijds een 'droom die werkelijkheid werd' en mag dus rekenen op een tweede mogelijkheid om in een Formule 1-bolide te stappen.