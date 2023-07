Lars Leeftink & Jan Bolscher

George Russell begon vanaf P8 aan de Formule 1 Grand Prix van België en zou tijdens de race twee plekken opschuiven. Toch is de Brit van mening dat hij met Charles Leclerc en Lewis Hamilton om P3 had kunnen vechten als het bij de start niet fout was gegaan.

Tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Russell terug op de start van de race. "Het was aan het begin ongelukkig toen Oscar Piastri problemen had, ik schatte het een beetje verkeerd in dat hij niet kon draaien. Daardoor kwam ik vast te zitten en verloor ik vier plekken. Dat was bepalend voor de race. Als dat niet was gebeurd, was het P5 geweest en had ik met Hamilton en Leclerc kunnen strijden voor P3. Het was lastig toen de regen naar beneden kwam. We wisten dat, als er niet genoeg regen kwam, we naar de soft band zouden gaan. Dan heb je de grootste verschillende in deze lastige condities. Al met al een prima race, beide races waren competitief. We zijn echter nog steeds gefocust op Red Bull om dat gat te dichten."

Strategie

Over de strategie van Mercedes had Russell niet veel te klagen. "Ik was er blij mee. Zeker tijdens de laatste stint waren we competitief en was de auto erg goed. Dat was op de soft band. Het was een uitdagend weekend en ik ben toch wel blij dat het voorbij is, Nu even zomerstop en dan resetten en weer verder." Toch had Russell meer van McLaren verwacht en was hij verrast om Charles Leclerc zover vooraan te zien. "Ze waren niet zo competitief als ik dacht dat ze zouden zijn. Ik weet niet of Norris schade had ofzo. Leclerc was een verrassing voor ons, we hadden niet verwacht dat zij zo snel zouden zijn. We staan er goed voor bij de constructeurs en P2 lijkt voor nu veilig. Maar de focus ligt op het winnen van een race."

Eerste seizoenshelft

Tot slot wordt Russell gevraagd naar wat hij van de eerste seizoenshelft vond. "Een seizoenshelft met twee gezichten. De eerste paar races prima, daarna wat minder. We weten ongeveer wel waarom dat zo was. We hebben wat kansen laten liggen, deels door mijzelf en deels door uitvalbeurten en het team. Als je niet voor het kampioenschap vecht, wil je het constructeurskampioenschap maximaliseren. Ik denk dat we dat prima gedaan hebben."