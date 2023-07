Jan Bolscher

Zondag 30 juli 2023 12:04

Max Verstappen is te spreken over het besluit van de Formule 1-commissie om het schrappen van de bandenwarmers in ieder geval tot 2025 uit te stellen. De tweevoudig wereldkampioen is van mening dat een dergelijke verandering "totaal niet nodig is."

De Formule 1 wil de bandenwarmers verbieden als onderdeel van het streven om de sport duurzamer te maken en om kosten te besparen. De FIA gaf bandenleverancier Pirelli daarom eerder al opdracht een product te ontwikkelen dat zonder bandenwarmers kan werken. Hier zijn de afgelopen maanden verschillende tests mee uitgevoerd. Alhoewel de resultaten van deze tests positief waren, was er veel kritiek vanuit een groot deel van de coureurs. Zij vreesden namelijk dat het de baan opgaan met ijskoud rubber zou resulteren in gevaarlijke situaties.

Formule 1-commisie

Zo vertelde Verstappen afgelopen donderdag bijvoorbeeld: "Het is extreem lastig om zonder bandenwarmers met deze auto's te rijden. Mensen weten waarschijnlijk niet hoe moeilijk het is om een auto met 1000 PK te besturen, alleen al om de pitstraat uit te rijden. Als de baan dan ook nog een beetje glad is, wordt het helemaal link." Afgelopen vrijdag besloot de Formule 1-commisie - bestaande uit afgevaardigden van de FIA, de teams en de Formule 1 - dan ook dat ondanks de resultaten veelbelovend zijn, de bandenwarmers in ieder geval in 2024 nog gebruikt mogen worden. Ondertussen zal er verder getest worden.

Gevaarlijke situaties

En dat is goed nieuws, aldus Verstappen: "Ik hoop niet dat het doorgaat, in ieder geval", klinkt het op een vraag van GPFans. "Het is totaal niet nodig, denk ik. Hoe we het nu hebben is het ook veel leuker, dat je meteen kan vechten met iemand tijdens een out lap. Anders krijg je soms echt héle gevaarlijke situaties."