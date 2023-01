Brian Van Hinthum

Het imperium aan speciale Max Verstappen-tribunes wordt steeds verder uitgebreid in de Formule 1. De Nederlandse coureur is populairder dan ooit en voor het nieuwe seizoen zijn er bij twee nieuwe Grands Prix tribunes naar de tweevoudig wereldkampioen vernoemd, waar fans van Verstappen een kaartje voor kunnen kopen.

Verstappen heeft sinds zijn entree in de Formule 1 grote populariteit vergaard en dat heeft ervoor gezorgd dat de koningsklasse in Nederland qua populariteit ontzettend veel heeft gewonnen. De fanatieke Oranjefans reizen de hele wereld over om hun geliefde coureur aan te moedigen en dat is vanuit commercieel oogpunt natuurlijk ook erg aantrekkelijk. Waar we in eerdere jaren het moesten doen met de speciale Verstappen-tribune op de Red Bull Ring in Oostenrijk, is dat aantal door de jaren heen gestaag opgelopen.

Barcelona

Vervolgens kwamen er ook Verstappen-tribunes in België en Hongarije en keerde in 2021 na lange afwezigheid de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort eindelijk weer terug op de kalender onder de vleugels van Verstappen zijn populariteit. In 2023 loopt dat aantal zelfs op voor de Verstappen-fans. De Grand Prix van Spanje gaat namelijk komend jaar ook een tribune naar de Nederlander vernoemen. Fanatieke Verstappen-supporters kunnen dus met mede-fans de race waar de Nederlander zijn eerste Formule 1-zege pakte bekijken vanaf de Verstappen-tribune. Men kan nu al een kaartje kopen: je bent 385 euro kwijt voor een weekendje toegang tot de speciale tribune op het Circuit de Catalunya.

Las Vegas

De opvallendste race waar de speciale tribune geplaatst gaat worden is echter helemaal aan de andere kant van de oceaan. De allereerste Grand Prix van Las Vegas gaat namelijk ook de beschikking hebben over speciale zitplekken voor fans van de regerend wereldkampioen. Het Las Vegas Strip Circuit vormt dit jaar voor het eerst het strijdtoneel van een Formule 1 race rondom de iconische strip in de gokstad. Van 16 tot en met 18 november strijkt het Formule 1-circus neer in het westen van de Verenigde Staten. Fans kunnen zich nu inschrijven voor een kans op een kaartje voor de Verstappen-tribune. Eten en drinken zullen daarbij all inclusive zijn. Prijzen worden nog niet vermeld.

