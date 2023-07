Vincent Bruins

Vrijdag 28 juli 2023 10:38 - Laatste update: 10:43

Charles Leclerc vindt dat de veiligheid de prioriteit heeft in de koningsklasse van de autosport. De Grand Prix van België staat deze week op de planning, maar er wordt een boel regen verwacht. In 2021 werden slechts twee rondjes achter de Safety Car verreden, voordat de wedstrijd werd afgevlagd. De Ferrari-coureur vindt dat er niet geklaagd mag worden, als er dit weekend niet geracet kan worden in de Formule 1.

De veiligheid op Circuit de Spa-Francorchamps ligt al lang onder vuur. Na het dodelijke ongeluk van Anthoine Hubert in de Formule 2 in 2019 werden de uitloopstroken bij Eau Rouge en Raidillon aangepakt om het veiliger te maken voor niet alleen de autosport, maar ook voor de motorraces. Een maand geleden overleed het Nederlandse talent Dilano van 't Hoff op 18-jarige leeftijd in een crash op Kemmel Straight na Raidillon in een Formule Regional-race. Hij was gespind en omdat het hard regende, kon hij niet ontweken worden door Adam Fitzgerald die vervolgens naar het ziekenhuis moest vanwege verwondingen. Sinds het ongeluk van Van 't Hoff wordt er veel gediscussieerd over racen in de regen.

Eau Rouge

"Ik denk dat er wel wat veranderd kan worden dat een verschil zou maken," legde Leclerc uit tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, over de baan in de Ardennen. "Ten eerste zou er wat meer ruimte aan de linker- en rechterkant moeten zijn qua waar de muren staan op het rechte stuk na Eau Rouge. Als je de controle over de auto verliest, dan stuiter je van de muur af met hoe het nu is, en dan heb je een grote kans dat je weer op de baan terechtkomt. Ik denk dat dit een verandering is die we voor de toekomst moeten overwegen." Hij vindt het echter niet helemaal eerlijk om te eisen dat de layout van Eau Rouge zelf moet worden aangepast.

Leclerc in de regen tijdens de kwalificatie in Canada

Veiligheid staat voorop

"Het is heel lastig om in woorden uit te drukken wat het zicht is, behalve dan dat we helemaal niks zien," ging de Monegask in op hoe het racen in de regen is. "We overdrijven niet, wanneer we zeggen dat we niks zien. We zien echt niks, wanneer het regent. Dit is echt een groot probleem voor de Formule 1 en voor de autosport in het algemeen. In elke formuleklasse hebben we behoorlijk wat downforce wat zorgt voor een boel spray met ongelukken tot gevolg, omdat we niet kunnen reageren op wat er voor ons gebeurt. Het is makkelijker gezegd dan gedaan om dit op te lossen, maar ik weet dat de FIA zijn best doet." Volgens Leclerc moet de autosportbond ook goed bestuderen, wanneer het veilig is om te racen, en waarschuwt dat het zich niet de druk op moet leggen om hoe dan ook te racen. "Veiligheid staat voorop. De toeschouwers, en al helemaal de coureurs, moeten niet klagen, als er geen ronden worden verreden, als het niet veilig kan na alles wat er is gebeurd."