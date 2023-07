Hoe laat begint het sprintraceweekend in België?

Lars Leeftink

Vrijdag 28 juli 2023 06:52

Het twaalfde raceweekend van 2023, de Formule 1 Grand Prix van België, gaat vrijdag van start. Het is een thuisrace voor Max Verstappen, die door veel Nederlandse fans gesteund gaat worden. Vanaf hoe laat mogen deze fans op vrijdag actie op de baan verwachten?

Volgens de kalender zou dit het dertiende raceweekend van 2023 moeten zijn. Dankzij het wegvallen van de Grand Prix van Emilia-Romagna is het echter de twaalfde race van 2023. Het wordt een sprintraceweekend, waardoor er voor de coureurs twee vrije trainingen minder op het programma staan en er tevens wat meer punten te verdienen zijn.

Weerbericht raceweekend Spa

Wie naar het weerbericht kijkt voor het komende raceweekend, zal zien dat er zo'n beetje elk dag flink wat regen wordt verwacht. Op vrijdag is de kans meer dan 90% op regen, terwijl er op zaterdag meer dan 80% kans op regen is. De minste kans op regen is momenteel zondag. Op de dag van de race is er maar iets meer dan 30% kans op regen is. Kortom: typisch weer voor een raceweekend in België.

Tijdschema

Gezien het feit dat het een sprintraceweekend is, is er alleen de eerste vrije training voor de coureurs om informatie te verzamelen en kilometers te maken. Vanaf vrijdagmiddag gaat vervolgens elke sessie ergens om. Te beginnen op vrijdag om 17:00 als de kwalificatie voor de race verreden wordt. Vervolgens staat de zaterdag in het teken van de sprintrace, met eerst de kwalificatie voor de sprintrace (Sprint Shootout) om 12:00 uur en vervolgens om 16:30 uur de sprintrace zelf. Op zondag om 15:00 uur begint vervolgens de race in Spa. De vrijdag zal dus vooral in het teken staan van data verzamelen en vervolgens goed kwalificeren voor de race van zondag.

Vrijdag 28 juli

13:30 uur: eerste vrije training

17:00 uur: kwalificatie race

Zaterdag 29 juli

12:00 uur: sprint shootout

16:30 uur: sprintrace

Zondag 30 juli

15:00 uur: race