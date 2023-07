Vincent Bruins

Woensdag 26 juli 2023 20:18

Lewis Hamilton kan niet wachten om weer verbeteringen op de W14-bolide van Mercedes te zien. Hij hoopt dat de engineers van de Duitse renstal met upgrades komen die het concept van Red Bull Racing volgen. De zevenvoudig wereldkampioen ziet namelijk waar Red Bull het beter heeft gedaan qua ontwikkeling van de auto en dringt bij Mercedes aan om hetzelfde te doen.

Hamilton versloeg Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije afgelopen weekend met drie duizendsten van een seconde om de pole position te pakken. Vanwege een minder goede start verloor de Brit echter direct de leiding aan de Nederlander en hij zag ook de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri aan zich voorbijgaan. Piastri viel later wat terug en Hamilton lag toen weer op podiumkoers, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in Pérez. Hamilton ligt momenteel vierde in de tussenstand, zes punten achter Fernando Alonso.

Start en balans

De 38-jarige uit Stevenage verklaarde na afloop van de race op de Hungaroring bij Sky Sports F1 eerst nog zijn start: "De start, of in ieder geval het wegkomen van mijn plek, was niet de slechtste die ik ooit heb gehad. Maar het was duidelijk niet zo goed als die van Max. Ik had een beetje wielspin, en toen zat Max natuurlijk aan de binnenkant en hij duwde mij naar buiten, en ik werd ingehaald door de twee McLarens. Daarna had ik gewoon niet de pace om de jongens bij te houden. De balans van de auto was behoorlijk slecht tijdens die eerste stint. Veel onderstuur dat plotseling overstuur werd, de balans in de bochten... En ik kon hen gewoon niet bijhouden."

Meer downforce van de vloer

Vervolgens ging Hamilton in op de ontwikkeling van de Mercedes: "We hebben over het algemeen een grotere voorvleugel dan sommige anderen, zoals de Red Bulls bijvoorbeeld. Maar zij lijken meer downforce te genereren met hun vloer. We hebben een boel werk aan de winkel. Ik heb het gevoel dat ik mezelf steeds herhaal. Ik moet de jongens gewoon blijven vertellen: 'We moeten ook die kant op gaan'. Ik zou dat graag willen zien met de auto van dit jaar of van volgend jaar." De volgende Grand Prix die op de planning staat, is die van aankomend weekend in België. Spa-Francorchamps bleek vorig jaar niet het sterkste circuit van de Mercedes te zijn met de huidige generatie auto's. Hamilton en George Russell kwalificeerden zich als zevende en achtste, respectievelijk. Hamilton viel uit na contact met Alonso, terwijl Russell wel netjes vierde werd, maar op een halve minuut achterstand van Verstappen die als veertiende de wedstrijd was begonnen.