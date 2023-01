Grand Prix van Las Vegas is naar verwachting 1 miljard dollar waard

Remy Ramjiawan

Woensdag 25 januari 2023 08:01

Renee Wilm, CEO van de Las Vegas Grand Prix, heeft bekendgemaakt dat uit een onafhankelijke economische studie is gebleken dat de race naar verwachting bijna 1 miljard dollar waard zal zijn, alleen al door de uitgaven van de bezoekers. De CEO onthulde ook dat de eerste reeks tickets voor het evenement bijna uitsluitend aan Amerikanen is verkocht, in de aanloop naar de eerste race in Nevada in november, zo meldt de Las Vegas Review-Journal.

Er is nog geen meter verreden op het circuit van Las Vegas, maar de Amerikanen voorspellen een uiterst succesvol evenement dat in november zal gaan plaatsvinden. De koningsklasse keer terug naar Las Vegas en het moet het nieuwe uithangbord van de sport gaan worden. De Formule 1 heeft zich in de afgelopen jaren gericht op een jonger publiek, maar gezien de exorbitante bedragen die er worden gevraagd voor het evenement in Las Vegas, is de verwachting dat alleen de vermogende fan zich kan laten zien in de Amerikaanse gokstad.

Artikel gaat verder onder video

Cijfers

Het evenement, gepland als voorlaatste ronde van het Formule 1-seizoen van dit jaar, maakt zijn debuut op de kalender en sluit zich aan bij Miami en het Circuit of the Americas als gastheer voor een Grand Prix in de Verenigde Staten. Een economisch rapport van Applied Analysis werd bekendgemaakt tijdens een voorbeschouwing in het Las Vegas Convention Center. Het rapport gaat uit van 966 miljoen dollar aan verwachte uitgaven van Formule 1-bezoekers en 316 miljoen dollar aan operationele en ondersteunende kosten van het evenement. Er worden ongeveer 100.000 toeschouwers per dag verwacht, vanaf de eerste training op 16 november tot en met de race op 18 november. De beroemde Las Vegas Strip zal een groot deel van het circuit vormen, met auto's die langs de vele glamoureuze hotels langs de weg zullen scheuren, in wat naar verwachting een nieuw juweel in de kroon van de sport zal worden.

Ticketpakketten

Sinds de aankondiging van het evenement zijn de ticketpakketten in etappes bekendgemaakt, waarbij één van de opties - een zitplaats op een tribune naast de iconische Bellagio-fonteinen en accommodatie in het hotel - de goedkoopste optie was, met een prijskaartje van 5300 dollar. Maar na de eerste verkoopgolf werden de kaartjes naar verluidt grotendeels opgepikt door Amerikaanse fans, waarbij Wilm tijdens het evenement Preview Las Vegas toegaf: "De waarheid is dat we bij de eerste golf zo snel uitverkocht waren dat de Europese en onze Aziatische fans niet eens de kans kregen, vanwege de tijdzones, om deel te nemen."

Las Vegas op de schop

Er zullen een aantal werkzaamheden aan de infrastructuur worden uitgevoerd, om de Grand Prix te kunnen organiseren, waaronder de installatie van barrières rondom het aangewezen parcours. Wilm heeft dan ook een boodschap voor de lokale ondernemer: "Het zal in kleine stukjes gebeuren, zodat we de overlast proberen te beperken. We begrijpen dat jullie bedrijven moeten runnen, bezoekers moeten ontvangen en gastvrijheid moeten verlenen. We weten hoe moeilijk het verkeer kan zijn in een stad als deze."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)