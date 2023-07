Jeen Grievink

Woensdag 26 juli 2023 10:07

Er zouden mogelijk drie teams zijn die zich vorig jaar niet aan het budgetplafond hebben gehouden in de Formule 1. Mercedes en Red Bull Racing worden allebei genoemd als mogelijke overtreders en Toto Wolff erkent dat de FIA druk bezig is alles in kaart te brengen. Volgens hem zijn er "tonnen aan vragen" gesteld.

Aston Martin, Alpine, Mercedes en Red Bull Racing: ze worden allen genoemd als mogelijke overtreders van het budgetplafond in 2022. Eerstgenoemde zou de grootste problemen hebben, terwijl van de overige drie niet precies duidelijk is of ze überhaupt de regels hebben geschonden. Bij Red Bull zouden er vraagtekens zijn omtrent de constructie met Dr. Helmut Marko, die wel een topsalaris opstrijkt, maar op papier niet bij de drie topmanagers hoort. Zijn inkomen mag dus niet worden vrijgesteld van het budgetplafond. De FIA wil echter pas openheid van zaken geven, als het meer duidelijkheid heeft. Er worden dan ook veel vragen gesteld aan de teams, zo erkent Wolff.

Artikel gaat verder onder video

FIA stelt vragen over budgetplafond aan F1-teams

De internationale autosportbond heeft bij verschillende teams aanvullende financiële informatie opgevraagd. De FIA moet namelijk honderd procent zeker weten dat er binnen de regels is gewerkt, alvorens men akkoord geeft op het jaarverslag. Om die zekerheid te krijgen, heeft de FIA behoorlijk wat vragen gesteld, zo weet Wolff te melden. "Ze kwamen terug met tonnen aan vragen voor veel teams en dat laat zien hoe robuust het proces is, wat goed is", zo vertelde de Mercedes-teambaas in gesprek met Sky Sports F1.

Ricciardo wil nieuwe teamgenoot Verstappen worden: "Dat is de droom"Lees meer

Schending budgetplafond moet worden tegengegaan

Hij vervolgt: "Sterke auditors zijn goed voor de Formule 1. We moeten elke vorm van onbedoelde of opzettelijke schending van het kostenplafond tegengaan. Het is net als bij de technische en sportieve reglementen." Of Mercedes zelf ook vragen van de FIA heeft moeten beantwoorden, zegt Wolff niet.