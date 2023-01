Remy Ramjiawan

Daar waar veel teams testcoureurs in dienst hebben die zich bezighouden met het simulatiewerk, geeft Max Verstappen aan, dit toch liever zelf te willen doen. De tweevoudig kampioen wijst naar zijn rijstijl en vindt dat hij door middel van al het werk in de simulator, beter zijn focus kan behouden.

Bij het team van Red Bull Racing voert Porsche Supercup-coureur Rudy van Buren het testwerk voor Sergio Pérez en Verstappen uit. Daarnaast is Daniel Ricciardo ook aan boord gekomen en ook hij zal het nodige testwerk uitvoeren. Het helpt de coureurs om met een basis afstelling te komen voor een Grand Prix-weekend. Toch is niet iedere coureur gecharmeerd van het werk en elk team heeft daarom een rijder aangewezen, om de nodige uren te maken. Bij Speedweek.com legt Verstappen uit waarom hij liever zelf al het simulatiewerk uitvoert.

Een van de beste simulatoren

Het Oostenrijkse team beschikt over een simulator waar Verstappen erg blij mee is: "Ik denk dat onze simulator één van de beste in de paddock is. We voeren de data van de auto in, dat we op het circuit hebben verzameld. Natuurlijk is de verhouding tussen simulatie en werkelijkheid niet perfect." Ondanks die kleine afwijking geniet de 25-jarige van de uren in de simulator: "De dagen zijn erg lang, maar ik ben ervan overtuigd dat dit werk de moeite waard is. Ik wil ook niet dat een testrijder voor de simulatie zorgt, zoals bij andere raceteams gebeurt. Ik wil het zelf doen, want iedereen heeft zijn eigen unieke rijstijl."

Maar niet alleen op de fabriek in Milton Keynes kruipt Verstappen achter het stuur van het digitale programma, ook in Monaco maakt hij de nodige uren op de simulator. "Dat helpt me om scherp te blijven. Je kunt momenteel niet veel anders doen als je thuis moet blijven. En ik geniet sowieso erg van simracen", aldus de tweevoudig Formule 1-kampioen.

