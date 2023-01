Remy Ramjiawan

Woensdag 25 januari 2023 07:08

De onlangs geïnstalleerde nieuwe teambaas van Ferrari, Frédéric Vasseur, zal volgens Formule 1-journalist Peter Windsor in 2023 overduidelijk gaan kiezen voor Charles Leclerc. De Monegask was in 2022 de voornaamste titelrivaal van Max Verstappen en in 2023 zal Leclerc de overhand hebben op zijn teamgenoot, zo voorspelt de Brit.

De 28-jarige Sainz trad in 2021 bij Ferrari in dienst. In zijn eerste jaar bij het team uit Maranello, wist hij direct af te rekenen met zijn teamgenoot. Aan het einde van dat seizoen wist de Spanjaard de vijfde plek in het kampioenschap te pakken, daar waar Leclerc het moest doen met P7. Het jaar erop, had Sainz grote moeite om de F1-75 onder controle te krijgen, maar de Spanjaard kon zich naarmate het seizoen vorderde enigszins revancheren. Op Silverstone wist hij niet alleen zijn eerste pole position te pakken, de zege ging ook naar de man uit Madrid. Uiteindelijk sloot Sainz het seizoen af als de nummer vijf van het klassement, daar waar teamgenoot Leclerc als vice-kampioen het seizoen wist af te sluiten.

Binotto steunde Sainz

Windsor gaat in op de situatie bij de Scuderia en zag dat Mattia Binotto gecharmeerd was van Sainz. “De relatie tussen Leclerc en Sainz was onevenwichtig, want Binotto steunde Carlos meer. Hij hield van zijn manier en luisterde veel naar hem. Carlos klaagde aan het begin van het jaar over het onderstuur bij lage snelheid, waarop Charles antwoordde: ‘Dat kan verholpen worden, maar het mag niet ten koste gaan van de tractie. Zoals ik het heb begrepen leunde Binotto in die situatie meer naar de Spanjaard”, zo vertelt Windsor op zijn Twitch-kanaal.

Frédéric Vasseur

Talent Leclerc

Die situatie zal in 2023 anders zijn, want Binotto heeft plaatsgemaakt voor de van Alfa Romeo overgekomen Vasseur. “Ik denk niet dat dit opnieuw zal gebeuren, Vasseur weet dat Leclerc een serieuze coureur is, hij weet dat hij een voordeel zal hebben op Sainz in de cruciale momenten van Q3 of in variabele en wisselende omstandigheden, tijdens de race. Ik heb het over brandstofbelasting, bandenverbruik en al het andere, want Charles heeft altijd de flits van iemand die klasse heeft”, zo vindt hij dat de Monegask over meer kwaliteit beschikt. Hij gooit er nog een schepje bovenop: “Sainz zal er met Leclerc zijn in Q2, wanneer er geen druk is, maar wanneer de spanning toeneemt of de auto moeilijk te besturen wordt, Leclerc, evenals [Lewis] Hamilton en [Max] Verstappen dankzij hun talent dat iets extra's naar boven zullen brengen.”

Volgens Windsor moet Ferrari op één man wedden, wil het een echte gooi doen naar het kampioenschap. “Dit is iets waar Freddy zich absoluut bewust van is, want hij is een briljante kerel. Ik denk dat hij slim genoeg is om te weten dat als hij in 2023 het wereldkampioenschap wint, Leclerc dat hoogstwaarschijnlijk voor Ferrari zal doen”, concludeert Windsor.

