Remy Ramjiawan

Dinsdag 24 januari 2023 17:36 - Laatste update: 17:37

Voormalig Williams-coureur Susie Wolff heeft het gebrek aan vrouwelijke coureurs in de autosport aan de kaak gesteld en beweert dat 'er gewoon niet genoeg vrouwen zijn die naar de top kunnen doorstromen'. De vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat de aanwas in de komende jaren zal stijgen, in de hoop dat er binnenkort een vrouw in de koningsklasse zal gaan racen.

In 2014 schreef Wolff geschiedenis door als eerste vrouwelijke coureur in meer dan twee decennia deel te nemen aan een Formule 1-raceweekend, toen ze de eerste training van de Britse Grand Prix reed. Sinds 1992 heeft echter geen enkele vrouw deelgenomen aan het wereldkampioenschap Formule 1 en het ziet er niet naar uit dat daar in de nabije toekomst verandering in komt. Wel heeft de sport haar wens uitgesproken om binnenkort een vrouw te verwelkomen in de koningsklasse, maar de bal ligt op dit moment bij de teams.

Artikel gaat verder onder video

Dare to be Different

Wolff heeft het initiatief 'Dare to be Different' gelanceerd, dat hierin verandering probeert te brengen door schoolmeisjes de kans te bieden deel te nemen aan motorsportactiviteiten. Het initiatief probeert het grootste struikelblok te bestrijden dat Wolff in de sport ziet, namelijk het gebrek aan vrouwen op instapniveau. "Er moeten gewoon meer jonge vrouwen in de sport komen, er zijn gewoon niet genoeg vrouwen die meedoen om aan de top te komen", vertelde Wolff aan de Irish Times. "Natuurlijk zou het helpen om een jonge vrouw te laten racen, ik geloof dat als je het kunt zien, je het kunt geloven, open de sport, maak het toegankelijker en je zal de volgende generatie inspireren."

Susie Wolff

Susie Wolff bij Williams

Wolff was ontwikkelingsrijder en testcoureur voor Williams, maar streed destijds om een plek met zeer talentvolle coureurs. "In mijn tijd bij Williams had ik Felipe Massa en Valtteri Bottas, het was een zeer sterke line-up, dus ik ben niet echt bitter over het feit dat ik geen kans kreeg," vervolgde ze. "Maar er waren enkele moeilijke momenten onderweg, als je een garage binnenloopt en de mensen heel sceptisch zijn als ze je in de auto zien, dan heb je het gevoel dat je je meer moet bewijzen dan je mannelijke tegenhangers. Dat hoorde bij wat ik gewend was", legt ze uit.

Wolff wijst naar de enige manier om de discussie te stoppen, namelijk als een vrouw succes gaat boeken. "Ik besefte dat prestatie macht is, als ik presteer, is mijn geslacht irrelevant als ik in de beste teams kom, heb ik meer kans om succesvol te zijn. Autosport is één van de weinige sporten waarbij je de atleet niet ziet, als ik mijn helm op had, was ik niet eens zichtbaar. Dus ik zou gewoon mijn helm opzetten en me niet laten afleiden", aldus Wolff.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)