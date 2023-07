Lars Leeftink

Vrijdag 21 juli 2023 15:21 - Laatste update: 15:22

Het raceweekend in Boedapest is vrijdagmiddag in regenachtige omstandigheden begonnen, met zondag als climax de Formule 1 Grand Prix van Hongarije. Voorafgaand aan dit weekend zagen vier coureurs onderdelen van hun motor vervangen worden. Twee coureurs beginnen met een nieuwe versnellingsbak.

Esteban Ocon is het vaakst in de documenten van de FIA terug te vinden deze vrijdag. De Fransman ziet Alpine zijn volledige motor (verbrandingsmotor, Turbocharger, MGU-H, MGU-K en Exhaust System) vervangen. Hij begint aan zijn derde motor, waardoor hij nog een motor kan verwisselen zonder straf. Wat betreft het Exhaust System begint de Fransman aan zijn vijfde, wat hem ook geen straf oplevert aangezien er acht zonder straf gebruikt mogen worden. Verder ziet Kevin Magnussen zijn MGU-K vervangen worden, wat voor de Deen de tweede keer is. Ook hij krijgt geen straf, net zoals Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda geen straf krijgen voor het vervangen van hun Exhaust System.

Artikel gaat verder onder video

Versnellingsbak

Wat de versnellingsbakken betreft bleef het op vrijdag rustig. Alleen Sergio Pérez en Magnussen zagen hun team de hele versnellingsbak vervangen. Voor beide coureurs is het de vierde versnellingsbak, wat ervoor zorgt dat hun volgende wissel een gridstraf oplevert. Voor nu krijgen alle vijf de coureurs dus geen gridstraf voor al deze wisselingen.