Remy Ramjiawan

Woensdag 19 juli 2023 19:07

Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton heeft nog steeds geen contractverlenging bij Mercedes op zak en onthult bij Channel 4 dat hij soms wel twijfelt of hij door moet gaan binnen de Formule 1. Vooralsnog hij is voornemens om eruit te komen met het team uit Duitsland, maar hij heeft momenten in de sport gekend, dat hij de stekker eruit wilde trekken.

Rondom de contractonderhandeling tussen Hamilton en Mercedes is het de afgelopen dagen weer mysterieus stil geworden. De verwachting was dat de twee partijen, die al sinds 2013 samenwerken, er gemakkelijk uit zouden komen. Teambaas Toto Wolff liet onlangs al doorschemeren dat geld niet het onderwerp van gesprek was. De renstal heeft voorlopig met George Russell een talent voor de toekomst in handen en de jaartjes beginnen toch te tellen bij 'Sir Lewis'.

Reizen, reizen en nog eens reizen

De Brit is bezig met zijn zeventiende seizoen binnen de Formule 1 en legt uit wat voor een impact dat op zijn leven heeft. "Ik heb momenten waarop ik denk dat ik niet weet of ik verder kan. Dat is gewoon gebaseerd op [het feit] dat er veel gereisd wordt. Het is veel reizen, het is een lange tijd weg [van huis]." Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft aangegeven dat het vele reizen voor hem niet ideaal is. Toch bevestigt Hamilton dat de liefde voor de sport er nog steeds is. "Ik denk daar vaak aan, maar dan loop ik de paddock in, stap in de auto en zeg 'verdorie, ik vind dit zo leuk".

'Wil mijn achtste titel winnen'

Fernando Alonso heeft al laten zien dat leeftijd niet doorslaggevend hoeft te zijn en Hamilton is nog altijd bezig met zijn eigen missie. "Ik wil mijn achtste titel winnen. Ik heb mijn zinnen gezet op mijn volgende wereldkampioenschap, daar ben ik helemaal op gefocust en ik wil geen afleiding", zo vertelt hij bij DAZN.