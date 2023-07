Vincent Bruins

Woensdag 19 juli 2023 11:14 - Laatste update: 11:17

Max Verstappen heeft zich kritisch uitgelaten over de nieuwe technische reglementen in de Formule 1 voor het seizoen van 2026. De coureur van Red Bull Racing lijkt een beetje de puurheid te missen in de koningsklasse van de autosport. Hij zou niets liever dan een V10 of een V12 achterin zijn bolide hebben liggen, maar de Nederlander begrijpt dat dat niet meer kan in deze wereld.

Naast de hybride power units lijkt Verstappen ook niet helemaal blij te zijn met de aerodynamica van de auto's. Het slipstreamen en het inhalen wordt moeilijker en het gewicht helpt ook niet mee. "We kunnen niet terug naar 500, 550 kilo, maar waar we nu zijn is veel te zwaar. We moeten daar naar kijken," vertelde de kampioenschapsleider al eerder tegenover onder andere GPFans. Het minimumgewicht in 2023 is maar liefst 798 kilogram inclusief coureur.

Het moet juist andersom

"Wat er in 2026 gaat gebeuren... Ik geef gewoon mijn mening en ik vond het er niet echt spannend uit zien," zo ging Verstappen bij Viaplay er verder op in. "Puur hoe het ervoor staat met het racen en het algemene gevoel van een raceauto, dan ziet dit er niet ideaal uit. Van bovenaf zijn ze natuurlijk altijd heel positief en moet het er natuurlijk geweldig en spectaculair uitzien, maar als je naar de data kijkt, ziet het er toch iets anders uit." De regerend wereldkampioen heeft op de Red Bull-simulator al even geproefd van de technische reglementen van 2026 en hij lijkt er geen fan van te zijn: "De actieve aerodynamica regelt [van alles] voor jou wat ik best apart vind. Als je het zelf kan instellen, is dat denk ik beter. Daarnaast hebben de auto's minder drag, waardoor je natuurlijk moeilijker kan slipstreamen en inhalen. Dat zijn dingen die je juist andersom zou willen zien."

Voorkeur aan V10 of V12

"Het is allemaal minder puur dan waar ik mee ben opgegroeid in de sport," vervolgde de Nederlander. En wat zou Verstappen doen, als hij de baas van de Formule 1 was? "Natuurlijk geef ik de voorkeur aan een V10 of een V12, maar dat is natuurlijk helemaal niet mogelijk. Ik zou zoveel dingen anders doen, maar dan zou je denk ik ook een stuk minder verdienen als eigenaar. Dat kan ook niet meer in deze wereld. Er zijn heel veel andere aspecten bijgekomen waar je rekening mee moet houden, helaas van mijn kant. Natuurlijk gaat het in deze wereld niet meer om het pure racen, het gaat om veel meer dingen eromheen. Helaas hoort dat erbij."