Remy Ramjiawan

Dinsdag 18 juli 2023 13:37 - Laatste update: 13:53

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is diep onder de indruk van de huidige vorm van Max Verstappen. De Fransman wijst naar een coureur die op de toppen van zijn kunnen presteert en foutloos heeft gereden in de afgelopen twee jaar. Wel vindt Vasseur dat dit makkelijker is in een goede auto, zoals de RB19.

Hoewel het 2022-seizoen in de openingsfase voor Red Bull Racing niet geheel vlekkeloos verliep, wist het team uiteindelijk zeventien overwinningen bij te schrijven. Daarvan kwamen er vijftien op naam van Verstappen, de andere twee zeges waren voor rekening van Sergio Pérez. Die lijn is door Red Bull Racing in 2023 doorgezet, want voorlopig is de Oostenrijkse renstal het enige team dat met zeges naar huis wist te gaan. Van de tien overwinningen in het huidige seizoen, wist Verstappen er maar liefst acht te pakken en dat tekent de vorm van de regerend kampioen.

Heel indrukwekkend

Er worden veel credits gegeven aan Adrian Newey en zijn aerodynamische team, maar Vasseur legt bij Motorsport-Magazin uit dat Verstappen de constante factor is. "Max Verstappen heeft de afgelopen twee jaar geen enkele fout gemaakt. Dat maakt veel indruk op me", zo opent de teambaas van Ferrari. In de beginjaren van de Nederlander in de Formule 1 was hij zo nu en dan bij een opstootje betrokken, maar dat behoort inmiddels tot het verleden. "Hij doet het super, maar Red Bull is ook indrukwekkend. Als Pérez er is, dan vliegen ze allebei. Het is heel indrukwekkend."

'Met betere auto makkelijker'

Wel plaatst hij daar een kanttekening bij, want in zijn ogen is het nu eenmaal makkelijker om te excelleren in een goede auto. "Als je een betere auto hebt, is het misschien ook wat makkelijker om geen fouten te maken", zegt Vasseur. De Fransman kent het klappen van de zweep van de media en verdedigt zijn eigen coureurs dan ook direct na die opmerking: "Trek verdomme geen conclusies!"