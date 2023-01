Jan Bolscher

Maandag 23 januari 2023 20:15

Lewis Hamilton is van mening dat er meer gedaan moet worden om de rijkdommen op deze wereld eerlijker te verdelen tussen degenen die het meeste hebben en degenen die het minste hebben.

Hamilton is met zeven wereldtitels achter zijn naam één van de grootste namen die ooit voet heeft gezegd in de Formule 1-paddock. De 38-jarige Brit heeft zodoende een gigantische achterban opgebouwd, en hij gebruikt zijn platform regelmatig om maatschappelijke kwesties aan te kaarten. Onlangs was Hamilton te gast bij de Jay Shetty Podcast, waar hij onder andere zeer openhartig vertelde over traumatische gebeurtenissen in zijn jeugd, racistische pesterijen en zijn relatie met Max Verstappen. Ook stipte hij het verschil tussen rijk en arm op de wereld aan.

Artikel gaat verder onder video

Verschil tussen rijk en arm

"Eén van de dingen waar ik het iedere dag moeilijk mee heb - en dat is gewoon hoe het leven werkt en hoe het al duizenden jaren is gegaan - is dat er zo'n groot verschil is tussen de rijken en de armen", vertelde Hamilton. "Als je door Los Angeles rijdt... Er wonen nog steeds ontzettend veel mensen op straat. Je zou geen miljarden moeten mogen hebben. Er zou een limiet moeten zijn voor hoeveel je kan hebben, want er is genoeg om tussen iedereen te verdelen. Er zou een wet geschreven moeten worden die meer gelijkheid creëert. Ik weet niet hoe je dat zou moeten implementeren."

Goede educatie

Hamilton zelf heeft een geschat vermogen van 300 miljoen dollar, en zet zich dan ook in voor meerdere goede doelen. "Ik heb kinderen ontmoet die uitgehongerd waren en dan ga je nadenken over hoe ontzettend veel geluk wij hebben. Het is ontzettend belangrijk om dat te beseffen en er iedere dag gebruik van te maken." Met name een kans op educatie vindt hij belangrijk. "Daar ben ik ontzettend gepassioneerd over omdat ik in India ben geweest, omdat ik op een aantal van de meest arme plekken ter wereld zoals Manilla ben geweest. Daar zag ik jonge kinderen die net als ons zijn, maar staan te bedelen om voedsel. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden. Dat was voor mij persoonlijk wat mijn hart liet breken en toen realiseerde ik me hoe bevoorrecht wij zijn."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)