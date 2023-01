Jan Bolscher

Felipe Massa noemt Fernando Alonso de moeilijkste teammaat waar hij ooit mee samen heeft moeten werken, al doet dat volgens de Braziliaan niets af aan het talent van de tweevoudig wereldkampioen.

Massa heeft in zijn dienstjaren bij Ferrari verschillende grote namen als teammaat gehad. Zo reed hij naast Michael Schumacher en Kimi Raikkonen, en tussen 2010 en 2013 naast Alonso. In gesprek met het Poolse Swiat Wyscigow vertelt Massa over de moeizame relatie die hij er met de Spanjaard op nahield, en dat zijn band met het team naar zijn idee niet goed genoeg was om zijn gevoelens duidelijk te maken. Gevraagd naar of Alonso de moeilijkste teammaat was waar hij ooit mee heeft gewerkt, klinkt het: "Ja, absoluut."

Moeizame samenwerking

Massa vervolgt: "Ten eerste: hij was een fantastische coureur, daar kan niemand iets aan af doen. Maar het was erg moeilijk om samen te werken binnen het team. Het team werd in tweeën gedeeld, en uiteindelijk was dat niet goed voor zowel de resultaten van het team als voor mijn resultaten. Ik voelde mij niet sterk genoeg om het team naar mij te laten luisteren. Dat was lastig. Maar goed, ik heb er wel het een en ander geleerd."

Goede relatie met Schumacher

De inmiddels 41-jarige coureur reed in 2006 naast de grote Michael Schumacher, en met hem hield hij er een betere vriendschap op na: "Het was fantastisch. Het was een fantastische ervaring, bedoel ik. Het was een fantastische tijd om de teammaat van Michael Schumacher te kunnen zijn. Ik heb veel van hem geleerd. Hij was een fantastische coureur. De manier waarop hij te werk ging... we waren ook close met elkaar. Ik ben blij dat ik onderdeel van die ervaring was.

