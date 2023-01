G-krachten weerstaan en whiplashes vermijden: Formule 1-coureurs en hun nekspieren

Stuart Hodge & Remy Ramjiawan

Maandag 23 januari 2023 14:54

Het nieuwe Formule 1-seizoen zal over een ruime maand van start gaan in Bahrein. De coureurs zijn achter de schermen al flink bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waaronder het in topconditie brengen van de nekspieren.

De beste coureurs ter wereld drijven hun lichaam tot het uiterste om de eisen van de snelste sport ter wereld te doorstaan en het trainen van de nek is van vitaal belang om de anderhalf uur die nodig zijn, om Grands Prix op hoge snelheid af te werken, vol te houden. Bij het nemen van bochten, remmen en accelereren moeten Formule 1-coureurs extreme G-krachten verdragen. Hoe sterker de nekspieren, hoe minder kans op ernstig letsel in dat gebied bij een crash, en ook hoe langer een coureur het volhoudt in de race.

Gevecht tegen G-krachten

De schommelingen in snelheid en zwaartekracht zijn in de Formule 1 groter dan in elke andere motorsport. In de meest agressieve remzones en sommige van de snelle bochten kunnen coureurs tot aan 5G ervaren. Bij ongelukken op het circuit spelen de G-krachten vaak ook een rol. Romain Grosjean ondervond een nauwelijks te bevatten 67G toen hij tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020 tegen de vangrail botste, waardoor zijn lichaamsgewicht op het punt van impact bijna 4 ton bedroeg. Ook de regerend wereldkampioen Max Verstappen kan erover meepraten. Toen hij tijdens het befaamde onderonsje op Silverstone het aan de stok had met Lewis Hamilton, eindigde hij met een klapper van 51G in de vangrail.

Whiplash

Wanneer een coureur crasht, wordt zijn hoofd vaak rondgeslingerd in de cockpit als gevolg van de botsing. Een whiplash is dus een reëel risico, maar dat kan worden tegengegaan als de nekspieren goed getraind zijn. Een whiplash kan in ernstige gevallen permanente nekpijn, hoofdpijn en rugpijn betekenen - evenals stijfheid in de nek, concentratieproblemen, ernstige vermoeidheid en tinnitus (suizen in de oren). In het ergste geval, kan het zelfs leiden tot vergeetachtigheid, stemmingswisselingen en tintelingen in de vingers, zodat het voor topsporters van vitaal belang is dit soort letsel te voorkomen.

Het lastige van whiplash is dat het niet altijd goed kan worden vastgesteld, vooral wanneer de adrenaline nog door het lichaam giert. Als de nekspieren niet sterk genoeg zijn, zal een bestuurder veel sneller moe worden en zich niet prettig voelen, wat kan leiden tot relatief grote vertragingen in de hand-oog coördinatie. Als dat gebeurt, zijn fouten op de baan snel gemaakt, dus het is gemakkelijk te zien waarom training tegen whiplash absoluut noodzakelijk is.

Norris geeft het voorbeeld

Lando Norris laat in deze TikTok zien welke oefeningen hij doet om zijn nekspieren te versterken. Slechts één van de vele, vele dingen die Formule 1-coureurs doen tijdens de winterstop.

