Brian Van Hinthum

Maandag 23 januari 2023 11:58

Het Nederlandse MP Motorsport heeft de line-up in de Formule 2 voor 2023 eindelijk compleet. Nadat men al in november aankondigde in zee te gaan met Red Bull-junior Dennis Hauger, presenteert men nu als laatste hun tweede coureur voor volgend seizoen. De keuze is gevallen op voormalig Red Bull-junior Jehan Daruvala.

Wegens de gebruikelijke reglementen in de Formule 2, mag de coureur die zich tot kampioen kroont het volgende seizoen niet meer in actie komen in de opstapklasse naar de Formule 1. Dat betekent in dit geval dus dat het team noodgedwongen afscheid moest nemen van Drugovich, die in 2022 verrassend aan de haal ging met het coureurskampioenschap. Daarop werd geanticipeerd door Red Bull-junior Hauger richting het team te halen. Omdat Clement Novalak vertrok richting het team van Trident, moest men op zoek naar een partner voor Hauger. Deze is nu gevonden in Daruvala.

Artikel gaat verder onder video

Daruvala verheugd

Daarmee is de samenwerking tussen Hauger en Daruvala in ere hersteld: zij vormden in 2022 namelijk de line-up van PREMA Racing. Daruvala is blij met de overgang naar de kampioen. "Ik ben enorm blij dat ik weer terug ben in de Formule 2. Dat ik samen mag gaan werken met MP Motorsport, maakt het extra speciaal. Vorig jaar was ik weggeblazen door de consistente snelheid die MP voorop had. Ik hoop dat ik daar in 2023 zelf van kan profiteren! Ik heb vertrouwen dat onze gezamenlijke ervaring en snelheid eraan bij gaat dragen dat MP weer voor overwinningen kan strijden in de toekomst."

Dorsman

Ook teambaas Sander Dorsman is in zijn nopjes met het completeren van de line-up voor komend seizoen. "Hij heeft constant vooraan meegedaan vanaf zijn debuut in deze categorie. Hij heeft elk seizoen waarin hij meedeed overwinningen gepakt. Zijn ervaring zal van grote waarde zijn voor het team, dus we blijven mikken op een herhaling van vorig jaar. Dat we hem samen met Dennis kunnen neerzetten betekent dat we een goede samenwerking kunnen krijgen tussen teamgenoten die elkaar al kennen. Ik kan niet wachten om te gaan racen!"

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)