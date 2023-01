Vincent Bruins

Kyle Larson zal deelnemen aan de Indianapolis 500 in 2024. Dat zal hij doen voor het IndyCar-team van McLaren. CEO Zak Brown kijkt er al naar uit hoe de NASCAR-kampioen het zal doen.

Larson wordt door veel Amerikaanse racefans beschouwd als een van de beste coureurs ter wereld. Hij won in 2015 de 24 Uur van Daytona met Chip Ganassi Racing en in 2021 werd hij kampioen in de NASCAR Cup Series, het hoogste niveau in de stockcarracerij, met Hendrick Motorsports. Daarnaast is hij elke week, of zelfs bijna iedere dag, wel te vinden op de onverharde ovals en daar is hij niet te verslaan. In de maand van mei over anderhalf jaar zal de coureur uit Elk Grove, Californië zijn debuut maken in de IndyCar Series en in de Indianapolis 500, de belangrijkste race van het kampioenschap waar ook Rinus VeeKay in uitkomt, voor Arrow McLaren dat een samenwerking aan zal gaan met Hendrick Motorsports.

Larson

"Ik kijk er heel erg naar uit," liet Larson weten. "Meedoen aan de Indianapolis 500 is een droom van mij en iets wat ik al heel lang wilde doen, al sinds ik een kind was, voordat ik ooit begon te racen in sprint cars. Om het te doen met McLaren Racing en vooral ook voor Hendrick is dus een droom die uitkomt. Ik ben dankbaar voor de kans en kijk er echt naar uit, ook al duurt het nog ongeveer anderhalf jaar. Ik kijk er vooral naar uit om deel te nemen aan zowel de Indianapolis 500 als de Coca-Cola 600 en misschien zelfs een paar overwinningen te behalen die dag." De Coca-Cola 600 is de langste race op de NASCAR-kalender. Het evenement op Charlotte Motor Speedway begint traditioneel een paar uur na het einde van de Indy 500. De laatste coureur die 'the double' deed, was Kurt Busch in 2014.

Brown

"Kyle Larson en HendrickCars.com bij Arrow McLaren hebben voor de Indy 500 in 2024 is niet alleen geweldig voor het team, maar ook voor racefans," vertelde Brown. "Hij is een complete coureur, bekend om het feit dat het racet met alles dat wielen heeft, dus ik kijk er naar uit om te zien wat Kyle kan doen in een IndyCar-auto. Het was geweldig om met Rick Hendrick en [Hendrick Motorsports-vicevoorzitter en viervoudig NASCAR-kampioen] Jeff Gordon samen te werken om dit voor elkaar te krijgen, dus ik bedank hen voor wat er in mei in 2014 gaat komen."

