Afgelopen week verschenen er een aantal wilde geruchten over een potentieel nieuw contract van Lewis Hamilton, waarmee hij nog zeker drie jaar door zou gaan in de Formule 1, om vervolgend aan de slag te gaan als ambassadeur voor Mercedes-Benz. Een woordvoerder van de Duitse renstal maakt nu echter een einde aan die speculatie.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en de nummer zes in het wereldkampioen bevestigde later na een uitgebreid interview met verschillende media ook dat hij inderdaad gaat verlengen.

Eerdere geruchten

Het Franse medium Sportune pakte recent uit met de nodige geruchten rondom contractonderhandelingen van Hamilton. In het verhaal viel te lezen dat er gesproken werd over een contract waarbij Hamilton in 2024 en 2025 zeventig miljoen euro per jaar zou gaan opstrijken als Formule 1-coureur, waarna hij vanaf dat jaar actief aan de slag zou gaan als ambassadeur voor Daimler Group, de overkoepelende organisatie van Mercedes-Benz. In die rol zou hij volgens het bericht 25 miljoen per jaar gaan verdienen, waardoor zijn totale contract op een slordige 400 miljoen uit zou komen.

Klinkklare onzin

Navraag van Formu1a.uno heeft echter uitgewezen dat het bericht op klinkklare onzin berust. Een woordvoerder van Mercedes laat aan die site weten dat de onderhandelingen met Hamilton nog helemaal niet begonnen zijn. "De geruchtenmolen gaat door in de winterstop, dat is duidelijk. Het is vermakelijk om de speculatie over contractonderhandelingen te lezen als ze nog niet eens begonnen zijn. De geruchten lijken begonnen te zijn op een Franse blog, Sportune. Daar hebben wij geen relatie mee. Ze zijn behoorlijk wild met hun suggesties. Toto heeft vrijdag laten weten dat de gesprekken nog niet begonnen zijn en dat is precies de situatie."

