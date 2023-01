Brian Van Hinthum

Dinsdag 17 januari 2023 12:01

Lewis Hamilton liep tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 tegen één van de grootste decepties uit zijn raceloopbaan aan, toen hij in de laatste ronde de wereldtitel verloor aan Max Verstappen. David Coulthard heeft veel respect voor de manier waarop de zevenvoudig wereldkampioen is omgegaan met het hele drama in de Emiraten.

Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon hij in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Goed mee omgegaan

De controversiële slotfase van de race en het kampioenschap deden flink wat stof opwaaien en Mercedes dreigde zelfs naar het CAS te stappen. Hamilton zelf verdween enkele weken van de radar en social media om bij te komen van het heftige seizoen. Coulthard neemt het tijdens een evenement van Red Bull in Dublin op voor de Brit. "De manier waarop Lewis ermee om is gegaan, is fantastisch. Al was het misschien wel een stuk lastiger als hij nog wat jonger was geweest", voegt de oud-coureur van Red Bull eraan toe.

Volwassenheid met de jaren

De analist vervolgt: "Maar hij zit nu dik in de dertig, heeft wat meer rondjes gereden en ik denk ook dat volwassenheid met de jaren komt. Het voordeel van jeugdigheid is dat je het niet weet en je nergens bang voor bent. Hoe ouder je wordt, hoe meer je de consequenties van dingen begint te begrijpen. Die volwassenheid leert je om om te gaan met verschillende situatie." Coulthard is ook niet te beroerd om toe te geven dat hij zelf een stuk anders met de situatie zou zijn omgegaan: "Ik zou nu nog steeds aan het klagen zijn bij het Europese Hooggerechtshof!"

