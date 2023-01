Hoe plassen Formule 1-coureurs tijdens een race?

Jan Bolscher

Formule 1-coureurs brengen soms uren in hun cockpit door zonder tussendoor uit te stappen, waardoor toch de vraag rijst of ze tijdens het rijden kunnen plassen. En zo ja, hoe dan? Het antwoord is kinderlijk eenvoudig, al kiest een groot deel van de grid ervoor om de rit toch maar even uit te zitten.

Een race in de Formule 1 duurt gemiddeld zo'n twee uur, en wie wel eens twee uur in de auto heeft gezeten weet dat dat meer dan genoeg tijd kan zijn om flink te moeten plassen. Je zult een coureur echter niet snel zijn auto langs de kant zien zetten om van de grindbak een modderbak te maken. En een pitstop van om en nabij twee seconden brengt ook weinig mogelijkheden met zich mee. Als een coureur écht moet, laat hij het daarom gewoon lopen in zijn raceoverall. Een ander antwoord is er niet. Gelukkig voor de coureurs droogt de hele boel vrij snel weer op vanwege de warme temperaturen in de cockpit. En tijdens een warme race, zoals Miami afgelopen jaar bijvoorbeeld, is de boel toch al kletsnat van het zweet.

Volle blaas

Je kunt je misschien echter wel voorstellen dat plassen terwijl je met 300 kilometer per uur over een circuit scheurt, minder makkelijk is dan het lijkt. Daniel Ricciardo werd er te gast bij de The Ellen DeGeneres Show eens naar gevraagd: "Ik heb het nog nooit gedaan", vertelde hij. "Als je moet, zit je het uit tot het eind. Maar iedere hobbel of kerbstone die je raakt doet ontzettend veel pijn. Daarom springen we allemaal uit onze auto als we op de startgrid staan. We rennen allemaal naar het toilet om een hachelijke situatie te voorkomen." Daarnaast zou hij het naar eigen zeggen simpelweg niet kunnen: "Je moet relaxen om te kunnen plassen. Dat lukt niet met 300 kilometer per uur. Tijdens een pitstop gaat ook niet, die duurt maar 1,9 seconde."

Hoge nood

Lewis Hamilton ervaart dezelfde problemen: "Het is de bedoeling dat je gewoon in je pak gaat, maar mij lukt dat niet. Ik heb het nog nooit gedaan, maar er zijn coureurs die het wel doen. Een van mijn monteurs vertelde mij ooit eens dat Michael Schumacher iedere keer plaste als hij in de auto zat." Eén van die coureurs die het wel doet, is Sergio Pérez. De Red Bull Racing-coureur vertelde eens "dat hij er gewoon voor gaat", als de nood hoog is. "Het is wel moeilijk tijdens het remmen en zo, maar als je echt nodig moet..." Teammaat Max Verstappen heeft het nog nooit zo ver laten komen: "Maar in de Formule 3 was ik er wel één keer heel dicht bij", aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Vochtverlies

Formule 1-coureurs verliezen soms liters vocht tijdens een race, waardoor het erg belangrijk is om goed gehydrateerd te blijven. Ze kunnen daarom beschikken over een drinksysteem in de cockpit, maar in het kader van gewichtsbesparing heeft lang niet iedereen dit nog aan boord. Om deze reden wordt er vaak voorafgaand aan de race veel gedronken, met alle risico's van dien: "Je trainer geeft je altijd een waterfles en je drinkt het op om gehydrateerd te raken", legde Lando Norris ooit eens uit. "Maar ik drink nooit tijdens de race, nooit. Daarom heb ik het minder zwaar dan anderen tijdens een late safety car. Ik heb verhalen gehoord van mensen die het wel eens doen [plassen in de auto] en daar sluit ik me liever niet bij aan."

