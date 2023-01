Brian Van Hinthum

De FIA heeft voor komend seizoen de opvallende beslissing genomen dat coureur niet meer zomaar politieke statements mogen maken zonder toestemming van de FIA zelf. Dat is voor Lewis Hamilton, vaak niet vies van een statement hier en daar, een lastige situatie nu men dat strafbaar heeft gemaakt. Toto Wolff denkt dat het in de praktijk allemaal wel mee zal vallen.

Vanaf 2023 mogen coureurs niet meer zomaar een politiek statement maken op en rondom het circuit zonder dat men daar met de FIA afspraken over heeft gemaakt. Het gaat hierbij vooral om politieke statements tijdens de podiumceremonie na afloop van de race en tijdens persconferenties/interview, iets waar mannen als Hamilton en Sebastian Vettel over het algemeen vaak mee bezig waren. Wat de mogelijke straf kan zijn mocht een coureur zich hier niet aan houden, wordt voorlopig nog niet duidelijk gemaakt. Naar verwachting gaat dit neerkomen op een boete voor de desbetreffende coureur.

Hamilton wil niet stoppen

Hamilton liet recent al weten niet van plan te zijn om te stoppen met het ventileren van zijn mening over politieke zaken en het vragen van aandacht voor dingen die volgens hem belangrijk zijn. "Het is gewoon zo dat je weet dat er dingen moeten worden gezegd en gedaan moeten worden, omdat er zoveel mensen zijn die het moeilijk hebben. Ik zou liever niet meer racen en dat hebben gedaan en me voor mensen hebben uitgesproken, dan blijven doen wat ik aan het doen was", liet de zevenvoudig wereldkampioen zich recent al ontvallen.

Uitlijnen met de coureurs

Wolff denkt dat het qua straffen en uitwerking van de regel allemaal wel mee gaat vallen. "Ik denk dat we even moeten aankijken hoe dit echt uit gaat pakken", vertelt de Oostenrijker tegenover RaceFans. "We begrijpen dat sport er niet is om politiek te bedrijven, maar juist aan de andere kant moet verbinden. Ik heb geen twijfel dat Mohammed [Ben Sulayem] en de FIA het beste voor hebben en mooie dingen willen bereiken. Het gaat erom dat ze een aantal duidelijke richtlijnen weten samen te stellen met de coureurs die in het verleden het meest uitgesproken zijn geweest", lijkt hij op onder meer Hamilton te doelen.

