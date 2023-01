Remy Ramjiawan

Maandag 16 januari 2023 10:36

De Formule 1-kalender telt aankomend jaar 23 races en Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt met een 'harde stop' eventuele burn-out klachten bij zijn personeel te voorkomen. Het drukke programma vraagt veel van de teamleden en de Oostenrijker hoopt met wat verplichte rust, eventuele uitvalbeurten van het personeel voor te zijn.

In 2022 experimenteerde Mercedes al met het roulatiesysteem. Zo was de teambaas tijdens de Grand Prix van Japan, maar ook tijdens het weekend in São Paulo afwezig. Het was volgens Wolff nodig om zichzelf te 'regenereren', ook al leidde dat laatste ertoe dat hij de enige overwinning van het team, op Interlagos, niet ten volle kon vieren. Wolff erkent dat het merendeel van het personeel binnen het team, zeker degenen die reizen, dit jaar een belangrijke pauze nodig hebben, gezien het aantal Grands Prix.

Rouleren

"We moeten onszelf beschermen, en dan heb ik het niet alleen over mezelf, maar de kern van het raceteam, om de prestaties te beschermen", zei Wolff in een eindejaarsinterview met GPFans. "We moeten onszelf tegen onszelf beschermen. Natuurlijk kan ik die 24 races er wel doorheen drukken, sommige van ons iets makkelijker dan andere, omdat we beter kunnen reizen. Voor de meeste van onze monteurs, engineers en marketingmensen is het reizen veel stressvoller, dus daarom moet er een soort rotatiesysteem zijn", zo wijst Wolff naar de opties.

Toto Wolff & James Vowles

Harde stop

De 51-jarige teambaas is dan ook van plan om een maximaal aantal races in te stellen voor zijn personeel. "Wat ik zal doen is een harde grens stellen aan het aantal races dat iedereen mag bijwonen, en daar kun je niet overheen gaan, want we moeten tegen onszelf beschermd worden", legt hij uit. Over wat volgens hem de 'harde stop' zou zijn, voegt Wolff eraan toe: "Het is iets dat we in het team moeten bespreken, wat de juiste hoeveelheid is, wat het beste is voor het team."

Thuiswerken

Vanuit een persoonlijk perspectief ontdekte Wolff dat er voor- en nadelen zaten aan het coördineren van het team, vanuit huis. "Voor Japan was het een experiment waar ik helemaal niet van hield, want je zit thuis in het donker met de hele set-up, je ziet geen mensen, je bent niet synchroon met het echte leven thuis, dus ik reis liever", oordeelde Wolff. "Maar dit experiment is iets dat me helpt te regenereren. In mijn kantoor in mijn appartement heb ik de volledige set-up - intercom, alle datakanalen, en ik heb de live feed waar ik met het team kan communiceren alsof ik er zelf bij ben. Is het dezelfde kwaliteit? Absoluut niet, want ik kijk niet in de ogen van de mensen. Ik zie de auto's niet", aldus Wolff.

