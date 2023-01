Lars Leeftink

Zondag 15 januari 2023 17:28

De speciale livery van McLaren in Abu Dhabi is door de bezoekers van GPFans verkozen tot beste speciale livery van 2022. Daarmee verslaat het onder meer Alpine en Ferrari.

In 2022 zagen we, net zoals voorgaande jaren, een paar speciale liveries voorbij komen. Het is een traditie die, net zoals coureurs met helmen doen, vooral worden ingezet tijdens speciale raceweekenden. Denk dan aan thuisraces of bepaalde belangrijke races voor sponsoren. Ook zijn mijlpalen vaak een goede reden om een speciale livery uit de doeken te doen. Maar welke special livery was het mooiste? Wij vroegen het de bezoekers van GPFans.

Artikel gaat verder onder video

Uitslag

Uit de poll, die massaal werd ingevuld, bleek dat de livery die McLaren gebruikte tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi met afstand de meest populaire was. Met 58% van de stemmen eindigde de livery op de eerste plaats. De speciale livery van Ferrari (20%) en de livery van McLaren in Singapore en Japan (15%) eindigde op de tweede en derde plaats. De top vijf wordt afgemaakt door Alpine (4%) en McLaren met de livery in Saoedi-Arabië (3%).

