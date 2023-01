Brian Van Hinthum

Zaterdag 14 januari 2023 15:17

Max Verstappen is dit weekend met Team Redline actief tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans, één van zijn belangrijke hobby's. De Nederlander doet een boekje open over hoe zo'n raceweekend in zijn werk gaat, waar hij vanuit deelneemt aan de race en wat het simracen over het algemeen voor hem betekent.

De virtuele 24 uur van Le Mans is sinds zaterdag 14:00 uur in volle glorie gaande en net als vorig jaar is Verstappen samen met Team Redline deelnemer. De regerend Formule 1-wereldkampioen steekt zijn interesse voor zowel het simracen als het enduranceracen over het algemeen niet onder stoelen of banken en is nu dus ook weer van de partij. Hij legt uit waarom de race zo belangrijk voor hem is. "Nou, ik hou sowieso van enduranceracen. Ik hou van het circuit en ik hou van goede competitie. Er doen veel teams mee, dus het komt zo allemaal bij elkaar. Dat maakt het een hele vermakelijke race voor mij", vertelt hij aan The Washington Post.

Plek van de simulator

Verstappen krijgt van de Amerikaanse krant de vraag of hij zijn simrace set-up in de woonkamer, slaapkamer of op een kantoor heeft staan. "De slaapkamer? Ik denk niet dat mijn vriendin dat zou waarderen!", lacht de Limburger. "Vooral omdat je soms diep in de nacht aan het praten bent tegen je teamgenoten. Ik denk niet dat ze dat zou waarderen. Hier in Monaco is de woonkamer perfect voor mij." Verstappen krijgt de vraag of dat niet voor afleiding zorgt. "Tijdens oefendagen wel, inderdaad. Ik heb twee katten en die rennen altijd rond. Mijn vriendin heeft een dochter dus die tik mij soms op mijn schouder", zegt de wereldkampioen Formule 1.

Tijd buiten het racen om

Hij vervolgt: "Op racedagen zorg ik er wel voor dat niemand mij kan storen. Ik doe de deuren dicht en niemand mag dan binnen tien meter van mijn simulator komen", legt hij de maatregelen uit. Zoals gebruikelijk tijdens een endurancerace wissel je met teamgenoten af. Verstappen krijgt de vraag of ik hij opblijft en zijn teamgenoten bekijkt of gaat slapen wanneer hij niet rijdt. "Als ik na een stint mijn simulator verlaat, zit ik de hele tijd op mijn telefoon om de ontwikkelingen in de gaten te houden via onze coureurschat. De uitzending zet ik aan op mijn TV om live te volgen wat er gebeurt", besluit hij.

