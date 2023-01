Brian Van Hinthum

Langzaam maar zeker begint het Formule 1-seizoen van 2023 dichterbij te komen. De coureurs hebben mogen genieten van een heerlijke vakantie, waarin ze rond de feestdagen huiswaarts keerden om de festiviteiten met familie en vrienden door te brengen. Toch is het inmiddels weer tijd om hard te werken en te trainen richting het volgende seizoen.

De feestdagen zitten erop en de heren coureur kunnen voldaan terugkijken op waardevolle tijd met familie en vrienden. Over een kleine twee maanden gaat echter alweer het nieuwe Formule 1-seizoen van start en dus is het voor veel coureurs weer tijd om de focus op serieuze zaken te leggen en te trainen voor de nieuwe jaargang. De meeste coureurs maken natuurlijk van de gelegenheid gebruik om fans en volgers via de socials op de hoogte te brengen van hun harde werk. Zo is Valtteri Bottas druk bezig in de gym, terwijl Charles Leclerc zijn fitheid probeert te verhogen in de sneeuw. Lewis Hamilton geniet op zijn beurt nog even van zijn verjaardag met vrienden, terwijl Carlos Sainz zijn kerstkilo's eraf traint op de atletiekbaan. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda, inmiddels geen teamgenoten meer, hebben elkaar toch weer gevonden in de sportschool.

We zetten alle posts van de heren op een rijtje.

