Montoya-naam stap dichter bij F1: Red Bull sluit zoon Juan Pablo in de armen

Dinsdag 10 januari 2023 15:43

De terugkeer van de Montoya-naam in de Formule 1 is een stap dichterbij gekomen. Sebastian Montoya, zoon van de iconische Juan Pablo Montoya, heeft namelijk zijn entree gemaakt in de jeugdopleiding van Red Bull Racing. Naar verwachting zal het 17-jarige talent later zijn opwachting maken in de Formule 3.

Montoya junior wist in 2021 op de vierde plek te eindigen in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap, waarin hij actief was voor Prema Powerteam. Dat jaar wist hij negen podium te behalen. In 2022 ging het allemaal een stuk minder voor de wind in het Formula Regional European Championship, waar hij uiteindelijk slechts dertiende wist te worden in het kampioenschap. Zijn beste notering was twee keer een tweede plek. Later in het jaar was hij al eens in de Formule 3 actief, toen hij in Zandvoort twee keer als achtste over de streep kwam.

Formule 3

Het team van Red Bull Racing heeft hem nu opgepikt en toegevoegd aan de jeugdopleiding. Naar verwachting gaat men op zoek naar een stoeltje in de Formule 3 voor de Colombiaanse coureur, al moet er nog wel bekendgemaakt worden voor welk team hij gaat rijden. "Ik ben enorm blij om bekend te maken dat ik vanaf nu onderdeel ben van het Red Bull Official Junior Team. Het afgelopen jaar ben ik onderdeel geworden van de atleten die bij dit merk horen en nu gaan we samenwerken richting het ultieme doel: Formule 1", reageert een trotse Montoya op Instagram.

