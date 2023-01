Wat is 'gardening leave', en waarom staat het vaak in contracten van Formule 1-personeel?

Jan Bolscher

Als een belangrijk personeelslid bij een Formule 1-team vertrekt gaat dit vaak gepaard met een bepaalde periode van gardening leave. Maar wat houdt dit precies in en waarom wordt het vaak in contracten opgenomen?

Gardening leave kan in het Nederlands vertaald worden naar 'tuiniersverlof', maar eigenlijk wordt deze term hier nooit gebruikt. Een betere omschrijving is 'verlof' of 'non-actiefstelling'. In de bedrijfswereld gaat dit vaak op als een werknemer ontslag wil nemen. Een werkgever kan ervoor kiezen om contractueel vast te leggen dat een werknemer een bepaalde periode geen ander dienstverband aan mag nemen nadat hij of zij is vertrokken. De werknemer wordt die periode wel doorbetaald. Vaak is dit om te voorkomen dat belangrijke informatie binnen een bepaalde termijn bij een concurrerend bedrijf terechtkomt.

Overstapperiode

In de Formule 1 is het idee hierachter in principe hetzelfde. Een goed voorbeeld is Mattia Binotto. De Italiaan legde eind vorig jaar zijn taken als teambaas bij Ferrari neer, en mag maar liefst 12 maanden niet bij een ander Formule 1-team aan de slag. In ruil kreeg hij een financiële compensatie. In de koningsklasse wordt deze periode van gardening leave vaak gebruikt om te voorkomen dat een personeelslid met relevante en actuele kennis overstapt naar de concurrent. Binotto zal bijvoorbeeld behoorlijk wat informatie hebben over de auto van afgelopen jaar en voor komend seizoen, maar over twaalf maanden is die informatie aanzienlijk minder relevant.

Directe overstap

Een bepaalde verlofperiode is echter geen standaard toevoeging aan een contract in de Formule 1. Zo geldt dit niet voor de coureurs, maar we zien ook regelmatig teambazen een directe overstap maken. Zo heeft Fred Vasseur Alfa Romeo ingeruild voor Ferrari en is Andreas Seidl van McLaren overgestapt om aan de slag te gaan bij de Sauber Group. Een gardening leave toevoegen aan een contract is dus een keuze van de teams die op voorhand of ten tijde van het vertrek wordt gemaakt.

