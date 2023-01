Van welke coureurs mogen we in 2023 een stap vooruit verwachten?

Lars Leeftink

Het seizoen 2022 werd gedomineerd door Max Verstappen en Red Bull Racing, waar realistisch gezien in 2023 amper tot geen stap vooruitgang van verwacht kan worden gezien hoe dominant ze waren. Van wie kunnen we dit wel verwachten?

Logischerwijze nemen we hier de rookies niet in mee, waardoor we Nyck de Vries (AlphaTauri), Oscar Piastri (McLaren) en Logan Sargeant (Williams) net zoals de terugkerende Nico Hulkenberg (Haas) niet tegen gaan komen in dit artikel. Maar wie gaan we wel van mogen verwachten dat er in 2022 veel verbetering zit in hun prestaties ten opzichte van 2022?

Het is opvallend dat Lewis Hamilton in aanmerking komt voor dit artikel, maar de kans is vrij groot dat Hamilton komend seizoen veel beter gaat presteren dan vorig jaar. De zevenvoudig wereldkampioen werd vorig jaar zesde bij de coureurs en won geen enkele race. De kans dat dit nog eens gaat gebeuren in 2023 lijkt klein te zijn, zeker gezien het feit dat alles wijst naar een verbeterde auto vanuit Mercedes voor het seizoen 2023. Daarnaast is Hamilton normaal gesproken te getalenteerde om twee seizoenen zoals in 2022 mee te maken, iets wat de geschiedenis ons geleerd heeft. Een auto waarmee Hamilton toch nog een keer voor een kampioenschap kan gaan, zijn achtste, zal de droom van de Brit zijn.

Zhou Guanyu

Zhou Guanyu liet vorig jaar zien stabiel en consistent te kunnen presteren, zonder al te veel fouten te maken. Het leverde echter niet al te veel punten op. De jonge Chinees had weinig geluk qua uitvalbeurten en betrouwbaarheid, iets wat hem veel punten kostte. Zhou zou achttiende eindigen met zes punten, maar liet mede daardoor dus veel punten liggen. In 2023 zal veel natuurlijk afhangen van de auto waarmee Alfa Romeo de baan op gaat komen. Toch mag er van Zhou, zeker gezien het feit dat hij met een aflopend contract onder prestatiedruk staat, verwacht worden dat hij in zijn tweede jaar stappen gaat maken.

Tsunoda zal in 2023 wellicht een rol als kopman bij AlphaTauri krijgen, omdat Pierre Gasly vertrokken is naar Alpine. Met Nyck de Vries als nieuwe teamgenoot kent Tsunoda het team en de auto het beste en zal er binnen het team het meest van hem verwacht worden. De vraag is vooral of Tsunoda dit waar kan maken en vooral minder straffen op kan lopen, iets wat de eerste twee jaar een probleem is geweest. Ook Tsunoda heeft namelijk contract tot eind 2023 en zal moeten presteren om zijn stoeltje te behouden.

Pierre Gasly

Over Gasly gesproken: de Fransman gaat normaal gesproken in 2023 automatisch al een stap vooruit zetten. Gasly rijdt komend seizoen namelijk voor Alpine, waardoor hij normaal gesproken aan het begin van het seizoen al in een betere auto terechtkomt. Een auto waarmee Alpine hoopt aansluiting bij de top drie te vinden. Gasly kende afgelopen seizoen een wat minder jaar en is daarom nog een prima keuze voor de coureur waar de grootste stap voorwaarts van verwacht mag worden. Het gevecht om de rol als kopman zal bij het team wijd open liggen, en Gasly zal niet terugdeinzen voor een duel met landgenoot Esteban Ocon.

George Russell liet in 2022 zien waarom Mercedes hem naast Hamilton besloot te zetten. De Brit had geen enkele moeite om zich aan te passen en eindigde vierde in het kampioenschap met een zege en 35 punten meer dan Hamilton. In 2023 is er een aannemelijke kans dat hij, wanneer de auto van Mercedes weer meedoet om zeges, Charles Leclerc en Verstappenl uit kan dagen voor de titel. Hij is in ieder geval van de zes topcoureurs de coureur waar de meeste vooruitgang van verwacht mag worden.

Tot slot Alexander Albon, die afgelopen seizoen bij Williams al dingen deed die met die auto eigenlijk niet mogelijk waren. Zeker in het begin van 2022 deed hij het goed en liet hij Nicholas Latifi ver achter zich. In 2023 zal hij wellicht wat meer door Sargeant uitgedaagd worden puur op basis van talent alleen, maar Albon zelf heeft nu ook een langdurig contract op zal bij het team dat vorig jaar helemaal onderaan eindigde bij de constructeurs en in 2023 alleen maar beter kan gaan presteren.

Van wie verwacht jij in 2023 de grootste stap vooruit? Laat het in de poll of in de comments hieronder weten!