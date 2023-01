Jeen Grievink

Charles Leclerc gaf in een recent interview met La Gazetta dello Sport aan dat hij - net als Lewis Hamilton - graag een eigen kledinglijn zou willen. De Monegask was hier zelfs al mee bezig, maar zette dit stop. Het heeft er alle schijn van dat Ferrari op de rem heeft getrapt vanwege kledingpartner Puma.

In gesprek met de roze sportkrant uit Italië, werd Leclerc gevraagd naar zijn voorliefde voor mode en de overeenkomst die hij daarin heeft met Lewis Hamilton. De Monegask gaf aan wel eens met Hamilton te praten over bepaalde "merken die we leuk vinden". Leclerc zei geïnspireerd te zijn door de smaak en moed van Hamilton op het gebied van zijn extravagante kledingstijl. In 2018 startte Hamilton zijn eigen kledinglijn TOMMYXLEWIS, in samenwerking met Tommy Hilfiger, en dat is iets wat Leclerc ook wel zou willen. Ferrari schijnt hier echter een stokje voor te steken.

Leclerc begon eigen kledinglijn, maar stopte

Leclerc is gek van mode en zou maar wat graag een eigen kledinglijn willen hebben. Sterker nog: de Monegask had hier al een begin mee gemaakt, maar vertelt nu dat dit is stopgezet. "Ik was aan het project begonnen, maar dit is gestopt. Misschien in de toekomst", zo vertelt hij aan de sportkrant. De reden voor de stopzetting geeft Leclerc niet, maar wie de documentaire Drive to Survive van Netflix uit 2020 er nog eens bij pakt, kan wel een reden bedenken. Ferrari heeft het project van Leclerc gedwarsboomd. Althans, dat kan afgeleid worden uit de woorden van Sebastian Vettel, destijds nog teamgenoot van Leclerc bij Ferrari.

Stak Ferrari stokje voor project Leclerc?

In desbetreffende aflevering wordt Leclerc door een fan gevraagd naar zijn plannen omtrent een kledinglijn. Vettel onderbrak het gesprek en beweerde dat het project van de baan was, omdat Ferrari het niet toestond. "Hij (Leclerc) mag niet. Daarom gaat het niet door. We hebben een partner (kledingmerk Puma, red.), dus hij kreeg te horen dat het niet was toegestaan", zo vertelde Vettel, die zich vervolgens realiseerde dat hij dit waarschijnlijk niet had mogen zeggen. "Maar ik vertrek aan het einde van het jaar, dus ik kan zeggen wat ik wil, snap je", zo besloot hij met een knipoog.

Puma sinds 2004 kledingsponsor Ferrari

Puma behoort al sinds 2004 tot één van de hoofdsponsors van Ferrari en voorziet het team van racekleding en tenues. Als Leclerc met een ander kledingmerk in zee gaat, dan is dat tegen het zere been van de Duitse sportkledingfabrikant. Het is dus heel goed mogelijk dat Ferrari Leclerc heeft verzocht zijn plannen nog even te parkeren.

