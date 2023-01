Brian Van Hinthum

Vrijdag 6 januari 2023 18:34

Nyck de Vries mag komend seizoen gaan debuteren in de Formule 1 en dat doet hij voor het team van AlphaTauri, vorig jaar teleurstellend negende in het wereldkampioenschap. Robert Doornbos denkt echter te weten dat De Vries-fans zich voor 2023 niet veel zorgen te hoeven maken om het materiaal.

Enkele maanden geleden had De Vries vermoedelijk in zijn stoutste dromen verwacht om volgend jaar volwaardig Formule 1-coureur te zijn, maar de afgelopen tijd is zijn carrière in een ongekende stroomversnelling terechtgekomen. De 27-jarige coureur kreeg tijdens de Grand Prix van Italië de uitgelezen kans om zijn kunsten aan de wereld te vertonen toen bleek dat Alex Albon wegens medische redenen verstek moest laten gaan tijdens het raceweekend op Monza. Die pakte hij dus - zoals bekend - met beide handen aan en inmiddels mag hij zich vanaf volgend seizoen AlphaTauri-coureur noemen.

Teleurstellend jaar

Het moet natuurlijk nog blijken of de keuze voor het zusterteam van Red Bull de juiste gaat zijn. In 2022 was het namelijk behoorlijk huilen met de pet op voor de Italiaanse formatie. Daar waar het team in voorgaande jaren vaak gemakkelijk meedraaide in de middenmoot, was het in 2022 voornamelijk puntjes bij elkaar sprokkelen. Uiteindelijk kwam men niet verder dan 35 schamele punten, waarmee het enkel en alleen het team van Williams achter zich wist te laten.

Betere auto

Toch ziet het er voor 2023 een stuk rooskleuriger uit, weet Doornbos te melden tegenover GPFans. "Gasly zei volgens mij gister of eergisteren dat hij gehoord heeft dat het de beste auto is die ze ooit gebouwd hebben. Dat is natuurlijk goed nieuws voor Nyck en klinkt als muziek in de oren. Als de auto niet goed is, ben je ook niet in beeld en worden je prestaties niet zo gewaardeerd. Bijvoorbeeld met een Williams was er geen betere tijd om in te vallen dan op Monza. Dat was het enige weekend dat die auto snel zou gaan. Albon lag te balen in het ziekenhuis. Die dacht: 'Godverdomme, dit was mijn kans op dikke punten.'"

