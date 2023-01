Brian Van Hinthum

Het vertrek van Oscar Piastri naar het team van McLaren schoot bij de heren van Alpine compleet in het verkeerde keelgat. Met name Otmar Szafnauer was niet te spreken over het vertrek van zijn getalenteerde pupil en trok zijn integriteit destijds in twijfel. Mark Webber, manager van de jongeling, doet nu een boekje open over de gang van zaken.

Szafnauer haalde destijds na het vertek van Piastri richting Alpine uit naar de Australiër. "Ik had meer loyaliteit van Piastri verwacht. Dat zou hij moeten hebben bij het team dat hem heeft grootgebracht en richting het wereldkampioenschap heeft gebracht. Vorig seizoen mocht hij door ons in een Formule 1-auto rijden zodat hij er klaar voor zou zijn en de circuits goed zou kennen. Ik had meer loyaliteit van Oscar verwacht dan wat hij laat zien. Ik ben in 1989 begonnen in de Formule 1 en heb zoiets nooit eerder gezien. Het gaat niet alleen om Formule 1. Het gaat om je integriteit als mens", foeterde hij onder meer.

Webber verdedigt

Het is nu Webber die het opneemt voor de coureur die hij onder zijn hoede heeft. Volgend jaar is Piastri actief voor McLaren, nadat men volgens Webber zelf lang het geduld heeft bewaard met Szafnauer en zijn team. "Hij [Piastri] was vrij relaxed. Ironisch genoeg was hij juist degene die veel loyaliteit liet zien, ondanks de omstandigheden. Hij wilde wachten op verdere antwoorden. Hij was degene die het meest loyaal was. Alle andere aandeelhouders en mensen om hem heen waren een stuk minder geduldig", verklaart Webber tegenover Speedcafe.

Verleden McLaren

Hij legt uit hoe de overstap naar Alpine uiteindelijk tot stand kwam. "Het was een behoorlijke uitdaging om te zien hoe de toekomst eruit zag. Toen zei McLaren dat ze een verandering wilden maken. Oscar was beschikbaar en dat is iets waardoor we snel doorschakelden. Ze wilden een groot risico met Oscar nemen. Dat hebben ze ook met Lando [Norris] gedaan en tot op zekere hoogte met Carlos [Sainz]. Ook natuurlijk met Lewis [Hamilton] onder Ron Dennis. Dit was dus een geweldige mogelijkheid voor ons met Oscar."

