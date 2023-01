Download hier de Formule 1-kalender 2023 voor in je agenda!

Redactie

Vrijdag 6 januari 2023 11:55 - Laatste update: 12:03

Nooit meer op zoek naar starttijden of per ongeluk sessies in de Formule 1 missen? Dat kan. GPFans heeft ook dit jaar weer een downloadbare kalender die je met één druk op de knop in je agenda kan zetten.

Het Formule 1-seizoen van 2023 gaat op zondag 3 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. Vervolgens wordt er negen maanden lang gestreden om het wereldkampioenschap, tot het koningsklassejaar op zondag 26 november weer op zijn einde loopt op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Met Qatar en Las Vegas als nieuwkomers op de kalender belooft het opnieuw een spectaculair jaar te worden, en daar wil je niets van missen. Vanwege de verschillende werelddelen die de Formule 1 afvinkt en de bijbehorende afwijkende starttijden, is het echter vrij eenvoudig om per ongeluk een sessie aan je voorbij te laten gaan.

Zet de Formule 1-kalender in je agenda

GPFans heeft daarom ook dit jaar weer een downloadbare kalender die je met een druk op de knop in jouw digitale kalender kan zetten. Op deze manier word je automatisch het hele jaar op de hoogte gehouden van de starttijden van de vrije trainingen, de kwalificatie en uiteraard de race. Zo hoef jij niets meer te missen en volg je jouw favoriete coureur op de voet. Gaat Max Verstappen jacht maken op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap, of weet Ferrari of Mercedes een vuist te maken tegen Red Bull Racing? Download de kalender en volg de strijd van begin tot eind.

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig. Je downloadt de Formule 1-kalender hier naar je computer of mobiele device naar keuze. Vervolgens open je het gedownloade bestand en kan je het met één druk op de knop synchroniseren met je Google-, Outlook of iCalender. Mochten er tijdens het seizoen starttijden van bepaalde sessies veranderen, dan wordt dit automatisch in je agenda gewijzigd. Ook dan zit je dus gewoon goed! Mocht je ergens niet helemaal uitkomen? Stuur dan even een berichtje naar de redactie van GPFans of stel je vraag hieronder in de comments!

