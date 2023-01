Vincent Bruins

Donderdag 5 januari 2023 19:49

Adrian Newey ziet zichzelf niet echt met pensioen gaan. De 63-jarige zegt in een interview met The Race zich te gaan vervelen als hij uit de Formule 1 zou stappen. De technisch directeur van Red Bull Racing vertelt wat hij zou doen, als hij zou stoppen als ontwerper in de koningsklasse.

"Misschien ga ik proberen in een positie [binnen Red Bull] te komen waar ik bij het overzicht betrokken wordt - wat Rory [Byrne] nu volgens mij bij Ferrari doet - wat best een leuke plek zou zijn," aldus de Brit over welke rol hij graag zou willen aannemen, als hij in de Formule 1 blijft, maar stopt als ontwerper. "Zolang ik maar op een positieve manier kan bijdragen. Ik zou niet graag een afleiding willen zijn."

Auto-industrie verkeerde kant op

"Ik zou ook graag de kant willen meemaken van het ontwikkelen van een auto voor op de openbare weg," ging Newey verder. "Ik heb het gevoel dat ik daar hopelijk iets kan bieden. Het is een moeilijk gebied, ongelooflijk competitief en duidelijk gedreven door de koper wat op zijn zachtst gezegd extra ingewikkeld is. Ik heb echter wel het gevoel dat de auto-industrie de verkeerde kant op gaat. Fabrikanten spelen in op wat de koper wil, maar de auto's worden steeds groter, steeds zwaarder."

Zinloos

"We hebben nu elektrische SUV's - enorme 4x4-auto's die elektrisch aangedreven zijn! Belachelijk", legde de hoofdontwerper van Red Bull uit. "Het heeft gewoon geen enkele zin. Het zou fijn zijn om te zien dat auto's een beetje efficiënter werden, wat de brandstof dan ook is, qua aerodynamica, gewicht en motorinhoud. Al deze overheidsinstanties geven zichzelf schouderklopjes voor de verbeterde veiligheidsvoorschriften, maar net als in F1 maakt het de auto erg zwaar. Ook dingen als de verbrandingsmotor die zo'n lage uitstoot heeft bij een koude start; wederom dat zorgt ervoor dat een auto zwaarder wordt. Regelgevers lijken daar niet aan te denken. Ze willen een utopie, een auto zonder uitstoot en die zeer efficiënt is."

