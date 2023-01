Lars Leeftink

Dinsdag 3 januari 2023 06:59

Volgens Adrian Newey kan de straf die Red Bull Racing kreeg voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 meevallen, maar het team mag volgens de ontwerper niet gemakzucht vertonen na het sterke seizoen in 2022.

Red Bull maakte dankzij de RB18 en Verstappen een seizoen mee waarin meerdere records werden verbroken. Verstappen won 15 van de 22 races, Red Bull 17 van de 22 races. Beide kampioenschappen werden op dominante wijze gewonnen. Richting 2023 heeft Red Bull echter te maken met een straf, die het kreeg na het overschrijden van de budgetcap in 2021. Red Bull heeft 63% testtijd tot eind 2023, terwijl Ferrari (75%) en Mercedes (80%) veel meer tijd hebben per cyclus om door te ontwikkelen en te testen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA start 'expression of interest' onderzoek in zoektocht naar nieuwe F1-teams

Straf

Tegenover Motorsport.com vertelt Newey dat de impact van de straf die Red Bull kreeg niet onderschat mag worden. "De vermindering van het testen in de windtunnel betekent dat we minder verschillende componenten en minder verschillende ideeƫn kunnen evalueren. Als we heel slim zijn en altijd de juiste dingen op het model zetten, dan maakt het natuurlijk niet veel uit." Newey heeft toch een waarschuwing voor het team in huis, want rustig doorgaan waar het mee bezig is kan niet.

Concurrentie

Volgens Newey is rustig achterover leunen geen optie voor Red Bull, ondanks het dominante seizoen dat het team in 2022 kende. "Ferrari gaat niet stil zitten, ze gaan hun zwaktepunten uitzoeken. Ze hadden wat betrouwbaarheidsproblemen, de pitmuur maakte wat fouten. Ferrari zal een comeback maken. En dan had Mercedes een auto die aan het begin ver van de pace af zat, maar zo ontwikkelde dat het een race won. Je weet dat ze er zullen zijn, dus het gaat een lastig jaar worden."