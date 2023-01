Vincent Bruins

Nyck de Vries schijnt meer licht op hoe hij de Formule 1 heeft bereikt en hoe hij is omgegaan met het feit dat dat zijn droom was. Daarnaast blikt de AlphaTauri-coureur terug op het weekend van de Italiaanse Grand Prix van vorig jaar, toen hij zijn debuut in de koningsklasse maakte bij Williams.

"Initiatief nemen," zo begon hij een interview met DAY1, antwoordend op de vraag wat hij heeft gedaan om de Formule 1 te bereiken. "Niets komt je aanwaaien. Je moet zelf het initiatief nemen om ergens naartoe te gaan en niet om iets te eisen, maar in ieder geval om het af te dwingen. En dat is voor mij tekenend geweest om altijd zelf de telefoon te pakken, zelf te mailen, zelf de mensen te benaderen en om zelf je eigen bestemming te bepalen."

Altijd meer

"Vanaf het moment dat je weet dat je het gaat bereiken, ga je alweer verder denken," legt de Nederlander uit over of hij nu al verder droomt nu hij eenmaal in F1 zit. "Dat is menseigen denk ik. Het is nooit genoeg en een mens wil altijd meer en eigenlijk wanneer je het gaat bereiken of weet dat je het gaat bereiken, dan is het al niet meer genoeg. Dan is het volgende alweer belangrijk. Eerst wil je [de Formule 1] natuurlijk halen en er komen is natuurlijk heel uniek en onbereikbaar, dus dat is ontzettend moeilijk, en nu heb ik deze kans gekregen... Je moet het bereikbaar maken voor jezelf. Ik kan me herinneren dat toen ik heel klein was, een jaar of zes à zeven, en ik een beetje begon te karten wat steeds intensiever werd, ik een keer in bed lag en dat we het erover hadden en dat ik letterlijk zei: "Ik geloof dat het mij wel gaat overkomen." Ik geloof meer in rationeel nadenken en rationeel dingen doen waar je in gelooft dat die dingen je gaan helpen je doelen te bereiken."

Debuut

"Ik deed alles op mijn gevoel, want ik wist niks," vertelde De Vries die volgende maand 28 wordt, over hoe hij zijn debuutweekend op Monza ervoer. "Letterlijk op zaterdagochtend om elf uur wist ik pas dat ik dat weekend zou gaan racen, dus ik had nul voorbereiding. Natuurlijk sliep ik de nacht daarvoor niet en was ik supernerveus, omdat al die gedachten door mijn hoofd gingen. Ik kon amper eten 's ochtends, ik zag mijn vader en we begonnen allebei eigenlijk bijna te huilen, maar hoe dichterbij we bij die race kwamen... Je hebt dan een rijdersparade en dan ga je met een antieke auto over het circuit en zwaaien naar de fans en vanaf dat moment dacht ik: "Ik ben hier, ik mag dit meemaken." En ik was vanaf dat moment zo blij en opgewonden om het te mogen meemaken en te mogen doen dat alle zenuwen langzaamaan verdwenen."

